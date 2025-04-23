Клуб Ла Лиги нацелился на вингера, которым интересовалось Динамо

Ангольский вингер «Ягеллонии» Афимико Пулулу привлекает внимание «Райо Вальекано», сообщает Transfery.info.

По информации источника, 26-летний вингер намерен пойти на повышение в топ-лигу. Испанский клуб намерен предложить 3 миллиона евро за Афимико.

Сообщалось, что зимой вингером интересовалось киевское «Динамо».

В текущем сезоне Афимико Пулулу провел 48 матчей на клубном уровне, забил 18 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Бетис» сыграл вничью с «Ягеллонией» и вышел в 1/2 финала ЛК.