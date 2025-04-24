Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Анатолий Трубин вряд ли пополнит ряды английского гранда
Английский гранд «Манчестер Сити» находится в поиске нового голкипера.
Отмечается, что одним из вариантов для «горожан» является Анатолий Трубин из «Бенфики». Однако, по информации портала Glorioso1904, этот трансфер вряд ли состоится. Дело в том, что английский клуб усилил интерес к голкиперу «Порту» Диогу Кошта – именно португалец является вариантом номером один для «горожан» и они готовы отказаться от Трубина.
Ранее полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что был удивлен тем фактом, что в клубе решили не продлевать с ним контракт.
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