Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина

Английский гранд «Манчестер Сити» находится в поиске нового голкипера.

Отмечается, что одним из вариантов для «горожан» является Анатолий Трубин из «Бенфики». Однако, по информации портала Glorioso1904, этот трансфер вряд ли состоится. Дело в том, что английский клуб усилил интерес к голкиперу «Порту» Диогу Кошта – именно португалец является вариантом номером один для «горожан» и они готовы отказаться от Трубина.

Ранее полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что был удивлен тем фактом, что в клубе решили не продлевать с ним контракт.