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  4. Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Англия
24 апреля 2025, 00:59 |
313
0

Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина

Анатолий Трубин вряд ли пополнит ряды английского гранда

24 апреля 2025, 00:59 |
313
0
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Getty Images/Global Images Украина. Диогу Кошта и Анатолий Трубин

Английский гранд «Манчестер Сити» находится в поиске нового голкипера.

Отмечается, что одним из вариантов для «горожан» является Анатолий Трубин из «Бенфики». Однако, по информации портала Glorioso1904, этот трансфер вряд ли состоится. Дело в том, что английский клуб усилил интерес к голкиперу «Порту» Диогу Кошта – именно португалец является вариантом номером один для «горожан» и они готовы отказаться от Трубина.

Ранее полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что был удивлен тем фактом, что в клубе решили не продлевать с ним контракт.

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Диогу Кошта Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Бенфика Анатолий Трубин Порту
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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