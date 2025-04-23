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  4. «Неожиданно». Кевин де Брюйне шокирован поступком Манчестер Сити
Англия
23 апреля 2025, 12:47 |
596
0

«Неожиданно». Кевин де Брюйне шокирован поступком Манчестер Сити

Полузащитник английского клуба планировал остаться в составе «горожан»

23 апреля 2025, 12:47 |
596
0
«Неожиданно». Кевин де Брюйне шокирован поступком Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевін Де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне признался, что был удивлен тем фактом, что в клубе решили не продлевать с ним контракт:

«Я был шокирован и удивлен, когда мне сообщили об этом. У меня не было никаких предложений, они сами приняли это решение. Конечно, это стало неожиданной новостью для меня, но у меня нет выбора. Нужно принять это.

Я считаю, что могу еще некоторое время выступать на высоком уровне. У меня есть много сильных качеств, которые могли бы помочь команде. Очевидно, что мне не 25 лет, но свою работу я могу выполнять качественно», – признался Кевин.

Де Брюйне перебрался в «Манчестер Сити» в 2015 году из немецкого «Вольфсбурга», после чего провел десять сезонов в АПЛ. В текущем сезоне сыграл в 24 матчах чемпионата – забил три гола и отдал семь результативных передач.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Кевин Де Брюйне продление контракта
Николай Титюк Источник: BBC
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