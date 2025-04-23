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  4. «Ты, малыш». Коноплянка дерзко наехал на Судакова. В чем дело?
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:33
1535
1

«Ты, малыш». Коноплянка дерзко наехал на Судакова. В чем дело?

Георгий вспомнил историю из детства

23 апреля 2025, 18:32 | Обновлено 23 апреля 2025, 18:33
1535
1
«Ты, малыш». Коноплянка дерзко наехал на Судакова. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Нынешний лидер донецкого «Шахтера Георгий Судаков рассказал интересную историю со своего детства. Судаков был болбоем на матче «Днепра» и «Металлиста» и именно там поссорился с Евгением Коноплянкой.

– Знаешь, кстати, историю о Днепре?

– Давай, я фанат Днепра. Ну, основного.

– Недавно в интервью рассказывал: игра была Металлист – Днепр. Я ведь с детства в Харькове играл. Я подавал мячи. И Металлист с Днепром – там же заруба тапочка была. И была контратака, мяч получается – а я держу, не даю футболисту Днепра. Он говорит мне: «Ты, малыш» – и с матами». Как думаешь, кто этот футболист?

– Федецкий?

– Коноплянка. Я потом ему вспоминал, когда уже в Шахтере был. Он таков: «Нет-нет-нет», – рассказал Судаков.

В этом сезоне Судаков забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах за Шахтер. Евгений Коноплянка, тоже тоже в свое время выступавший за «горняков», уже завершил профессиональную карьеру.

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Евгений Коноплянка Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Днепр
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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Phoenyx86
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