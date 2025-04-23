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  4. СУДАКОВ: «Он – взрослый ребенок. Ладно, шучу, а то обидится»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 13:49 | Обновлено 23 апреля 2025, 14:04
1042
0

СУДАКОВ: «Он – взрослый ребенок. Ладно, шучу, а то обидится»

Георгий высказался об Андрее Пятове

23 апреля 2025, 13:49 | Обновлено 23 апреля 2025, 14:04
1042
0
СУДАКОВ: «Он – взрослый ребенок. Ладно, шучу, а то обидится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился мнением о легендарном голкипере «горняках» Андрее Пятове. Георгий заявил, что Пятов – очень хороший и положительный.

«Да, он конец добряк. Он такой, типа, простой-простой. Мне иногда кажется, что он – взрослый ребенок. Ладно, я шучу, потому что еще обижается на меня (смеется)», – сказал Судаков.

В составе дончан голкипер провел 482 матча: 415 пропущенных голов и 223 встречи «на ноль». С «горняками» Пятов сумел выиграть Кубок УЕФА-2009, 11 титулов чемпионата, а также восемь трофеев Кубка и Суперкубка Украины.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков может перебраться в Серию А, где будет выступать за «Наполи».

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Андрей Пятов Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: YouTube
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