СУДАКОВ: «Он – взрослый ребенок. Ладно, шучу, а то обидится»

Лидер донецкого «Шахтера» Георгий Судаков поделился мнением о легендарном голкипере «горняках» Андрее Пятове. Георгий заявил, что Пятов – очень хороший и положительный.

«Да, он конец добряк. Он такой, типа, простой-простой. Мне иногда кажется, что он – взрослый ребенок. Ладно, я шучу, потому что еще обижается на меня (смеется)», – сказал Судаков.

В составе дончан голкипер провел 482 матча: 415 пропущенных голов и 223 встречи «на ноль». С «горняками» Пятов сумел выиграть Кубок УЕФА-2009, 11 титулов чемпионата, а также восемь трофеев Кубка и Суперкубка Украины.

Ранее сообщалось, что Георгий Судаков может перебраться в Серию А, где будет выступать за «Наполи».