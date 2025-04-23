Унаи ЭМЕРИ: «Рэшфорд мог забить второй гол. Теперь концентрация на Кубке»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери остался доволен тем, как его команда сыграла на «Этихаде», несмотря на поражение 1:2 от «Манчестер Сити» в компенсированное время матча 34-го тура АПЛ:

«Мы проиграли, но боролись очень хорошо, и после гола отреагировали просто отлично – забили, сравняли счет и защищались очень хорошо, конкурировали на равных. Мы не позволили много. Конечно, во втором тайме они доминировали, давили, подали несколько угловых, но мы оборонялись очень хорошо.

У нас тоже были моменты – в том числе у Маркуса Рэшфорда, чтобы забить второй мяч. И в концовке я попробовал выпустить нескольких игроков со скамейки, чтобы они дали эффект и попытались выиграть матч. Но они сделали то же самое – и победили.

В целом, мы можем гордиться всем, что мы делаем. И наши болельщики – они были сегодня с нами, потому что тоже понимают, насколько важно для нас играть в Премьер-лиге и через нее снова попасть в еврокубки.

Я немного расстроен, но быстро переключаюсь – и теперь мы сосредотачиваемся на матче в субботу. У нас очень захватывающий момент в Лондоне – вместе с нашими болельщиками, в полуфинале Кубка против «Кристал Пэлас», и мы должны получить от этого удовольствие.

Мы проиграли – нужно это принять. Конечно, мы старались, и я очень доволен тем, как мы сражались, но этого оказалось недостаточно, даже одного очка нам было мало.

Но теперь нужно переключиться, попробовать взять максимум полезного из этого матча, использовать позитивные моменты – и с максимально позитивным настроем готовиться к субботе, чтобы продолжить наш путь в Кубке Англии».