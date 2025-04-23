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  4. Унаи ЭМЕРИ: «Рэшфорд мог забить второй гол. Теперь концентрация на Кубке»
Англия
23 апреля 2025, 06:53 | Обновлено 23 апреля 2025, 06:57
476
0

Унаи ЭМЕРИ: «Рэшфорд мог забить второй гол. Теперь концентрация на Кубке»

Коуч Астон Виллы, несмотря на поражение, доволен игрой команды против Ман Сити

23 апреля 2025, 06:53 | Обновлено 23 апреля 2025, 06:57
476
0
Унаи ЭМЕРИ: «Рэшфорд мог забить второй гол. Теперь концентрация на Кубке»
ФК Астон Вилла. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери остался доволен тем, как его команда сыграла на «Этихаде», несмотря на поражение 1:2 от «Манчестер Сити» в компенсированное время матча 34-го тура АПЛ:

«Мы проиграли, но боролись очень хорошо, и после гола отреагировали просто отлично – забили, сравняли счет и защищались очень хорошо, конкурировали на равных. Мы не позволили много. Конечно, во втором тайме они доминировали, давили, подали несколько угловых, но мы оборонялись очень хорошо.

У нас тоже были моменты – в том числе у Маркуса Рэшфорда, чтобы забить второй мяч. И в концовке я попробовал выпустить нескольких игроков со скамейки, чтобы они дали эффект и попытались выиграть матч. Но они сделали то же самое – и победили.

В целом, мы можем гордиться всем, что мы делаем. И наши болельщики – они были сегодня с нами, потому что тоже понимают, насколько важно для нас играть в Премьер-лиге и через нее снова попасть в еврокубки.

Я немного расстроен, но быстро переключаюсь – и теперь мы сосредотачиваемся на матче в субботу. У нас очень захватывающий момент в Лондоне – вместе с нашими болельщиками, в полуфинале Кубка против «Кристал Пэлас», и мы должны получить от этого удовольствие.

Мы проиграли – нужно это принять. Конечно, мы старались, и я очень доволен тем, как мы сражались, но этого оказалось недостаточно, даже одного очка нам было мало.

Но теперь нужно переключиться, попробовать взять максимум полезного из этого матча, использовать позитивные моменты – и с максимально позитивным настроем готовиться к субботе, чтобы продолжить наш путь в Кубке Англии».

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Николай Степанов Источник: ФК Астон Вилла
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