Стали известны соперницы Ястремской и Стародубцевой в первом раунде Мадрида
Даяна сыграет против Франчески Джонс, а Юлия встретится с Линдой Фругвиртовой
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 46) и Юлия Стародубцева (WTA 99) получили первых соперниц на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Ястремская в первом раунде престижных соревнований встретится с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 138), которая преодолела квалификацию. Британка в отборе переиграла Лауру Зигемунд и Кристину Букшу.
Если Даяна одолеет Франческу, то во втором круге сыграет с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США.
Стародубцева в 1/64 финала тысячника выйдет на корт против Линды Фругвиртовой (Чехия, WTA 145). Юлия пробилась в основу через квалификацию, переиграв Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо.
Победительница матча Стародубцева – Фругвиртова во втором раунде поборется против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 12).
Помимо Ястремской и Стародубцевой, Украину в столице Испании также представят Элина Свитолина и Марта Костюк. Они начнут свои выступления с 1/32 финала.
Ангелина Калинина, которая была заявлена в основу, снялась из-за болезни, а Дарья Снигур проиграла в первом матче отбора.
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