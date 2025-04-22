Стали известны соперницы Ястремской и Стародубцевой в первом раунде Мадрида

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA 46) и Юлия Стародубцева (WTA 99) получили первых соперниц на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Ястремская в первом раунде престижных соревнований встретится с Франческой Джонс (Великобритания, WTA 138), которая преодолела квалификацию. Британка в отборе переиграла Лауру Зигемунд и Кристину Букшу.

Если Даяна одолеет Франческу, то во втором круге сыграет с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф из США.

Стародубцева в 1/64 финала тысячника выйдет на корт против Линды Фругвиртовой (Чехия, WTA 145). Юлия пробилась в основу через квалификацию, переиграв Хлоэ Паке и Эльзу Жакемо.

Победительница матча Стародубцева – Фругвиртова во втором раунде поборется против представительницы Чехии Каролины Муховой (WTA 12).

Помимо Ястремской и Стародубцевой, Украину в столице Испании также представят Элина Свитолина и Марта Костюк. Они начнут свои выступления с 1/32 финала.

Ангелина Калинина, которая была заявлена в основу, снялась из-за болезни, а Дарья Снигур проиграла в первом матче отбора.