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WTA
20 апреля 2025, 20:11 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:47
923
0

С кем сыграют Свитолина и украинки? Состоялась жеребьевка турнира в Мадриде

Помимо Элины, в основе тысячника в Испании точно выступят Костюк, Ястремская и Калинина

20 апреля 2025, 20:11 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:47
923
0
С кем сыграют Свитолина и украинки? Состоялась жеребьевка турнира в Мадриде
WTA

20 апреля состоялась жеребьевка престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В основе тысячника Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 18), Марта Костюк (WTA 25), Даяна Ястремская (WTA 46) и Ангелина Калинина (WTA 65).

Свитолина начнет выступления со второго раунда. Ее первая соперница определится в матче Жаклин Кристиан (Румыния) – Сонай Картал (Великобритания). Элина получила 17-й номер посева.

Костюк (24-я сеяная) также пропустит 1-й круг и в 1/32 финала встретится либо с Сюзан Ламенс (Нидерланды), либо с Эммой Радукану (Великобритания).

Ястремская в 1/64 финала поборется против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. А во 2-м круге Даяну уже ждет четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США.

Калинина в 1-м раунде выйдет на корт с Ириной-Камелией Бегу из Румынии. Если украинка сумеет обыграть румынку, то далее встретится с 30-й сеяной Анной Калинской.

Соревнования в Мадриде пройдут с 22 апреля по 4 мая. Действующей чемпионкой является Ига Свентек, которая в прошлом году в финале выиграла у Арины Соболенко. В этом сезоне у Соболенко первый номер посева, а у Иги – второй.

Еще две украинки сыграют в квалификации Мадрида: Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Ранее они получили своих первых соперниц, а 21 апреля начнут выступления в отборе.

Возможные четвертьфиналы Мадрида по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
  • Джессика Пегула [3] – Жасмин Паолини [6]
  • Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф [4]
  • Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]

Сетка турнира WTA 1000 в Мадриде

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WTA Мадрид Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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