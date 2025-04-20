С кем сыграют Свитолина и украинки? Состоялась жеребьевка турнира в Мадриде
Помимо Элины, в основе тысячника в Испании точно выступят Костюк, Ястремская и Калинина
20 апреля состоялась жеребьевка престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В основе тысячника Украину представят четыре теннисистки: Элина Свитолина (WTA 18), Марта Костюк (WTA 25), Даяна Ястремская (WTA 46) и Ангелина Калинина (WTA 65).
Свитолина начнет выступления со второго раунда. Ее первая соперница определится в матче Жаклин Кристиан (Румыния) – Сонай Картал (Великобритания). Элина получила 17-й номер посева.
Костюк (24-я сеяная) также пропустит 1-й круг и в 1/32 финала встретится либо с Сюзан Ламенс (Нидерланды), либо с Эммой Радукану (Великобритания).
Ястремская в 1/64 финала поборется против теннисистки, которая преодолеет квалификацию. А во 2-м круге Даяну уже ждет четвертая ракетка мира Коко Гауфф из США.
Калинина в 1-м раунде выйдет на корт с Ириной-Камелией Бегу из Румынии. Если украинка сумеет обыграть румынку, то далее встретится с 30-й сеяной Анной Калинской.
Соревнования в Мадриде пройдут с 22 апреля по 4 мая. Действующей чемпионкой является Ига Свентек, которая в прошлом году в финале выиграла у Арины Соболенко. В этом сезоне у Соболенко первый номер посева, а у Иги – второй.
Еще две украинки сыграют в квалификации Мадрида: Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Ранее они получили своих первых соперниц, а 21 апреля начнут выступления в отборе.
Возможные четвертьфиналы Мадрида по посеву:
- Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8]
- Джессика Пегула [3] – Жасмин Паолини [6]
- Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф [4]
- Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2]
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