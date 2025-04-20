Две украинские теннисистки сыграют в отборе к турниру WTA 1000 в Мадриде

Украинские теннисистки Юлия Стародубцева (WTA 103) и Дарья Снигур (WTA 139) заявились в квалификацию грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Стародубцева в 1-м раунде отбора сыграет против Хлоэ Паке (Франция, WTA 123). Ранее девушки не встречались друг с другом. Если Юлия сумеет одолеть француженку, то в решающей игре поборется либо с Анкой Тодони, либо с Эльзой Жакмо.

Снигур на старте квалов выйдет на корт с Марией Лурдес Карле (Аргентина, WTA 118). В потенциальном решающем матче отбора украинка может сыграть или с Бернардой Перой, или с Рут Роурай Льявериас.

В основу тысячника в столице Испании заявлены Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Соревнования в Мадриде пройдут с 22 апреля по 4 мая.

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