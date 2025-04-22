Драма. Аль-Наср без Роналду вырвал важную победу, забив на 90+5 мин
Команда португальского форварда отстает на 8 очков от лидера чемпионата
Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Наср вырвал важную победу, забив на 90+5 мин победный гол в ворота клуба Дамак (3:2).
Португальский форвард Криштиану Роналду не был включен в заявку на эту игру. Садио Мане не попал в заявку из-за дисквалификации, а Криштиану Роналду дали отдохнуть перед игрой четвертьфинала Лиги чемпионов Азии.
Команда португальского форварда отстает на 8 очков от лидера чемпионата (Аль-Иттихад) и на два пункта от принципиального конкурента (Аль-Хиляль).
Турнирное положение: Аль-Иттихад (68 очков), Аль-Хиляль (62), Аль-Наср (60), Аль-Ахли (58), Аль-Кадисия (по 55), Аль-Шабаб (51).
Чемпионат Саудовской Аравии
29-й тур, 22 апреля
Дамак – Аль-Наср – 2:3
Голы: Солан, 18, Станчу, 73 – Ляпорт, 25, Аль-Хассан, 70, Аль-Ганам, 90+4
Аль-Вахда – Аль-Ахли – 2:3
Голы: Аль-Хафит, 81, Аль-Хаджи, 90+6 – Рожер Ибаньес, 6, Галено, 58, Марез, 89
Турнирная таблица
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