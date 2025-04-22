Драма. Аль-Наср без Роналду вырвал важную победу, забив на 90+5 мин

Вечером 21 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Наср вырвал важную победу, забив на 90+5 мин победный гол в ворота клуба Дамак (3:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду не был включен в заявку на эту игру. Садио Мане не попал в заявку из-за дисквалификации, а Криштиану Роналду дали отдохнуть перед игрой четвертьфинала Лиги чемпионов Азии.

Команда португальского форварда отстает на 8 очков от лидера чемпионата (Аль-Иттихад) и на два пункта от принципиального конкурента (Аль-Хиляль).

Турнирное положение: Аль-Иттихад (68 очков), Аль-Хиляль (62), Аль-Наср (60), Аль-Ахли (58), Аль-Кадисия (по 55), Аль-Шабаб (51).

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур, 22 апреля

Дамак – Аль-Наср – 2:3

Голы: Солан, 18, Станчу, 73 – Ляпорт, 25, Аль-Хассан, 70, Аль-Ганам, 90+4

Аль-Вахда – Аль-Ахли – 2:3

Голы: Аль-Хафит, 81, Аль-Хаджи, 90+6 – Рожер Ибаньес, 6, Галено, 58, Марез, 89

Турнирная таблица

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