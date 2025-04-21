ВИДЕО. Спас на 90+1 минуте. Украинский защитник забил гол в Польше
Забил Роман Якуба, и Пуща Неполомице сыграла вничью с командой Радомяк
21 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Польши.
Пуща Неполомице на домашнем стадионе сыграла вничью с командой Радомяк (2:2).
Спасительный гол для хозяев поля на 90+1 минуте забил украинский защитник Роман Якуба.
Это 3-й гол Романа в 24 сыгранных матчах текущего чемпионата Польши, предыдущие два мяча он забил в матче против Лехии (4:1) 16 августа 2024 года.
Пуща имеет 27 очков после 29 матчей и ведет борьбу за выживание.
Чемпионат Польши. 29-й тур, 21 апреля
Пуща Неполомице – Радомяк – 2:2
Голы: Климек, 85, Якуба, 90+1 – Пестка, 69, Капут, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
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