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Чемпионат Польши
Пуща
21.04.2025 13:15 – FT 2 : 2
Радомяк
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Польша
21 апреля 2025, 23:15 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:22
673
0

ВИДЕО. Спас на 90+1 минуте. Украинский защитник забил гол в Польше

Забил Роман Якуба, и Пуща Неполомице сыграла вничью с командой Радомяк

21 апреля 2025, 23:15 | Обновлено 21 апреля 2025, 23:22
673
0
ВИДЕО. Спас на 90+1 минуте. Украинский защитник забил гол в Польше
ФК Пуща. Роман Якуба

21 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Польши.

Пуща Неполомице на домашнем стадионе сыграла вничью с командой Радомяк (2:2).

Спасительный гол для хозяев поля на 90+1 минуте забил украинский защитник Роман Якуба.

Это 3-й гол Романа в 24 сыгранных матчах текущего чемпионата Польши, предыдущие два мяча он забил в матче против Лехии (4:1) 16 августа 2024 года.

Пуща имеет 27 очков после 29 матчей и ведет борьбу за выживание.

Чемпионат Польши. 29-й тур, 21 апреля

Пуща Неполомице Радомяк 2:2

Голы: Климек, 85, Якуба, 90+1 – Пестка, 69, Капут, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Roman Yakuba (Пуща).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Michal Kaput (Радомяк).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Antoni Klimek (Пуща).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Камиль Пестка (Радомяк).
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чемпионат Польши по футболу Роман Якуба Пуща Неполомице Радомяк видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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