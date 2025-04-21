ВИДЕО. Спас на 90+1 минуте. Украинский защитник забил гол в Польше

21 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Польши.

Пуща Неполомице на домашнем стадионе сыграла вничью с командой Радомяк (2:2).

Спасительный гол для хозяев поля на 90+1 минуте забил украинский защитник Роман Якуба.

Это 3-й гол Романа в 24 сыгранных матчах текущего чемпионата Польши, предыдущие два мяча он забил в матче против Лехии (4:1) 16 августа 2024 года.

Пуща имеет 27 очков после 29 матчей и ведет борьбу за выживание.

Чемпионат Польши. 29-й тур, 21 апреля

Пуща Неполомице – Радомяк – 2:2

Голы: Климек, 85, Якуба, 90+1 – Пестка, 69, Капут, 86

Видео голов и обзор матча