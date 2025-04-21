Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо не забил пенальти в ворота команды с 4 украинцами
Чемпионат Польши
Легия
21.04.2025 18:30 – FT 2 : 1
Лехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
21 апреля 2025, 20:38 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:49
652
0

Экс-игрок Динамо не забил пенальти в ворота команды с 4 украинцами

Илья Шкурин не реализовал удар с точки в матче Легии с Лехией

21 апреля 2025, 20:38 | Обновлено 21 апреля 2025, 20:49
652
0
Экс-игрок Динамо не забил пенальти в ворота команды с 4 украинцами
ФК Динамо. Илья Шкурин

21 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Польши.

Легия из Варшавы дома нанесла поражение Лехии из Гданьска (2:1), забив победный гол на 90+6 минуте.

За Лехию Гданськ сыграли 4 украинских футболиста: Максим Хлань (желтая карточка на 22-й минуте), Богдан Вьюнник, Иван Желизко и на замену вышел Антон Царенко (заменил Хланя на 56-й минуте).

Интересно, что на 54-й минуте у хозяев поля не забил пенальти Илья Шкурин, экс-игрок киевского Динамо.

Лехия имеет 27 очков после 29 матчей и находится в зоне вылета (16-я позиция среди 18 команд).

Чемпионат Польши. 29-й тур, 21 апреля

Легия Варшава – Лехия Гданьск – 2:1

Голы: Лукиньяш, 45+2, Зиолковски, 90+6 – Капич, 30

Нереализованный пенальти: Шкурин, 54 (Легия)

Турнирная таблица

По теме:
Григорий ЧУРИЛОВ: «Уровень судейства чуть не привел к массовой драке»
Экс-игрок Реала набросился на судью и получил две желтые за пару секунд
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Наши игроки отдали все силы на поле»
чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск видео голов и обзор Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко Легия Варшава Илья Шкурин пенальти Рифет Капич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение
Футбол | 21 апреля 2025, 19:40 3
Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение
Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение

Карро признал, что у Хаби Алонсо есть право перебраться в Реал

Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»
Футбол | 21 апреля 2025, 17:31 13
Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»
Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»

Фесюн коротко оценил провал в матче с Колосом

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21.04.2025, 14:25
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21.04.2025, 08:49
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
Футбол | 21.04.2025, 04:09
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
21.04.2025, 01:00
Футбол
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 11
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 40
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем