Экс-игрок Динамо не забил пенальти в ворота команды с 4 украинцами
Илья Шкурин не реализовал удар с точки в матче Легии с Лехией
21 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Польши.
Легия из Варшавы дома нанесла поражение Лехии из Гданьска (2:1), забив победный гол на 90+6 минуте.
За Лехию Гданськ сыграли 4 украинских футболиста: Максим Хлань (желтая карточка на 22-й минуте), Богдан Вьюнник, Иван Желизко и на замену вышел Антон Царенко (заменил Хланя на 56-й минуте).
Интересно, что на 54-й минуте у хозяев поля не забил пенальти Илья Шкурин, экс-игрок киевского Динамо.
Лехия имеет 27 очков после 29 матчей и находится в зоне вылета (16-я позиция среди 18 команд).
Чемпионат Польши. 29-й тур, 21 апреля
Легия Варшава – Лехия Гданьск – 2:1
Голы: Лукиньяш, 45+2, Зиолковски, 90+6 – Капич, 30
Нереализованный пенальти: Шкурин, 54 (Легия)
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