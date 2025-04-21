Экс-игрок Динамо не забил пенальти в ворота команды с 4 украинцами

21 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Польши.

Легия из Варшавы дома нанесла поражение Лехии из Гданьска (2:1), забив победный гол на 90+6 минуте.

За Лехию Гданськ сыграли 4 украинских футболиста: Максим Хлань (желтая карточка на 22-й минуте), Богдан Вьюнник, Иван Желизко и на замену вышел Антон Царенко (заменил Хланя на 56-й минуте).

Интересно, что на 54-й минуте у хозяев поля не забил пенальти Илья Шкурин, экс-игрок киевского Динамо.

Лехия имеет 27 очков после 29 матчей и находится в зоне вылета (16-я позиция среди 18 команд).

Чемпионат Польши. 29-й тур, 21 апреля

Легия Варшава – Лехия Гданьск – 2:1

Голы: Лукиньяш, 45+2, Зиолковски, 90+6 – Капич, 30

Нереализованный пенальти: Шкурин, 54 (Легия)

Турнирная таблица