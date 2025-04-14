Лехия с ассистом Царенко сотворила суперкамбек. Гол Вьюнника отменили
Благодаря победе «Лехия» покинула зону вылета в чемпионате Польши
В 28-м туре чемпионата Польши «Лехия» Гданськ сделала суперкамбек в домашнем матче против команды «Сталь» Мелец (3:1).
За «Лехию» Гданськ сыграли украинские футболисты Максим Хлань, Богдан Вьюнник, Богдан Желизко и Антон Царенко.
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На 13-й минуте украинский форвард Богдан Вьюнник с передачи Ивана Желизко отправил мяч в ворота соперников, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.
Уступая 1:2, хозяева поля сотворили суперкамбек, забив два мяча в компенсированное время – на 90+1 и 90+3 минутах.
Украинский полузащитник Антон Царенко вышел на замену на 67-й минуте вместо Максима Хланя и став одним из героев матча, сделав ассист с моменте с победным голом
Благодаря победе «Лехия» набрала 27 очков после 28 матчей и покинула зону вылета.
Чемпионат Польши. 28-й тур, 14 апреля
Лехия Гданськ – Сталь Мелец – 3:2
Голы: Бобчек, 72, 90+1, Нойгебауэр, 90+3 – Гербовски, 33, Кавалейру, 42
Турнирная таблица
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