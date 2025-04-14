Лехия с ассистом Царенко сотворила суперкамбек. Гол Вьюнника отменили

В 28-м туре чемпионата Польши «Лехия» Гданськ сделала суперкамбек в домашнем матче против команды «Сталь» Мелец (3:1).

За «Лехию» Гданськ сыграли украинские футболисты Максим Хлань, Богдан Вьюнник, Богдан Желизко и Антон Царенко.

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На 13-й минуте украинский форвард Богдан Вьюнник с передачи Ивана Желизко отправил мяч в ворота соперников, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Уступая 1:2, хозяева поля сотворили суперкамбек, забив два мяча в компенсированное время – на 90+1 и 90+3 минутах.

Украинский полузащитник Антон Царенко вышел на замену на 67-й минуте вместо Максима Хланя и став одним из героев матча, сделав ассист с моменте с победным голом

Благодаря победе «Лехия» набрала 27 очков после 28 матчей и покинула зону вылета.

Чемпионат Польши. 28-й тур, 14 апреля

Лехия Гданськ – Сталь Мелец – 3:2

Голы: Бобчек, 72, 90+1, Нойгебауэр, 90+3 – Гербовски, 33, Кавалейру, 42

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