Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лехия с ассистом Царенко сотворила суперкамбек. Гол Вьюнника отменили
Чемпионат Польши
Лехия
14.04.2025 20:00 – FT 3 : 2
Сталь Мелец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
14 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 14 апреля 2025, 22:15
381
0

Лехия с ассистом Царенко сотворила суперкамбек. Гол Вьюнника отменили

Благодаря победе «Лехия» покинула зону вылета в чемпионате Польши

14 апреля 2025, 22:10 | Обновлено 14 апреля 2025, 22:15
381
0
Лехия с ассистом Царенко сотворила суперкамбек. Гол Вьюнника отменили
ФК Лехия. Богдан Вьюнник

В 28-м туре чемпионата Польши «Лехия» Гданськ сделала суперкамбек в домашнем матче против команды «Сталь» Мелец (3:1).

За «Лехию» Гданськ сыграли украинские футболисты Максим Хлань, Богдан Вьюнник, Богдан Желизко и Антон Царенко.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 13-й минуте украинский форвард Богдан Вьюнник с передачи Ивана Желизко отправил мяч в ворота соперников, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда.

Уступая 1:2, хозяева поля сотворили суперкамбек, забив два мяча в компенсированное время – на 90+1 и 90+3 минутах.

Украинский полузащитник Антон Царенко вышел на замену на 67-й минуте вместо Максима Хланя и став одним из героев матча, сделав ассист с моменте с победным голом

Благодаря победе «Лехия» набрала 27 очков после 28 матчей и покинула зону вылета.

Чемпионат Польши. 28-й тур, 14 апреля

Лехия Гданськ – Сталь Мелец – 3:2

Голы: Бобчек, 72, 90+1, Нойгебауэр, 90+3 – Гербовски, 33, Кавалейру, 42

Турнирная таблица

По теме:
ЮКСА – Агробизнес – 0:0. Видеообзор матча
Кудровка – Металлист – 1:1. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Ингулец и Карпаты обменялись голами в концовке матча
Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Сталь Мелец Иван Желизко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Бокс | 14 апреля 2025, 08:21 1
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»

Американец вспомнил бой с Артуро Гатти

Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Бокс | 14 апреля 2025, 01:38 0
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»
Боб АРУМ: «Мир не видел раньше такого боксера»

Известный промоутер похвалил Теренса Кроуфорда

КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
Футбол | 14.04.2025, 21:44
КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
КОБИН: «Нам уже сегодня нужно дать результат. Ребята делают все возможное»
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Футбол | 14.04.2025, 10:30
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Реал выбрал звезду, которая заменит Винисиуса. Он забил 44 гола за сезон
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Футбол | 14.04.2025, 20:14
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
ФОТО. Михаэль Шумахер присоединился к благотворительной акции
13.04.2025, 03:32
Авто/мото
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 39
Футбол
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
12.04.2025, 16:55 3
Футбол
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
«Эскорт». Бывшая жена экс-капитана Динамо созналась, где берет деньги
14.04.2025, 11:51 11
Футбол
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
Определен клуб УПЛ, который первым гарантировал себе еврокубки 
12.04.2025, 20:42 9
Футбол
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
ФОТО. После развода с Комаровым. Чем живет Александра Кучеренко?
14.04.2025, 03:50 13
Футбол
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем