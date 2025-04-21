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  4. Рейтинг АТР. Чемпион Мюнхена vs финалист Барселоны: Зверев обошел Алькараса
ATP
21 апреля 2025, 16:59 |
204
0

Рейтинг АТР. Чемпион Мюнхена vs финалист Барселоны: Зверев обошел Алькараса

Александр снова стал второй ракеткой мира, Хольгер Руне вернулся в топ-10

21 апреля 2025, 16:59 |
204
0
Рейтинг АТР. Чемпион Мюнхена vs финалист Барселоны: Зверев обошел Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 500 в Мюнхене и Барселоне.

Чемпион Мюнхена Александр Зверев обошел финалиста Барселоны Карлоса Алькараса и стал второй ракеткой мира. Лидером рейтинга по-прежнему является Янник Синнер.

Победитель пятисотника в Катлонии Хольгер Руне вернулся в топ-10, поднявшись на девятую позицию.

Финалист Мюнхена Бен Шелтон улучшил две строчки и теперь идет 13-м. Каспер Рууд, который не сумел защитить прошлогодний трофей в Испании, опустился на 15-ю позицию.

Гаэль Монфис поднялся на одном место и идет 42-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Первой ракеткой Украины остается друг колаборанта Олега Приходько Виталий Сачко. Приходько, к слову, второй номер.

Александр Овчаренко остался 351-м, Вадим Урсу, Вячеслав Белинский и Эрик Ваншельбойм ухудшили позиции. Небольшой прогресс у Владислава Орлова и Ильи Марченко.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый Карлос Алькарас занимает лидирующую позицию. Вторым идет Александр Зверев, третьим – Янник Синнер.

В топ-5 также входят Джек Дрейпер и Алекс де Минаур, Новак Джокович – шестой.

Гаэль Монфис располагается на 29-й позиции.

Гонка на АТР Finals 2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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