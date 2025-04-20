Сенсация в финале: Алькарас неожиданно не сумел стать чемпионом в Барселоне

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) не сумел стать чемпионом на грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне, Испания.

Трофей пятисотника завоевал датчанин Хольгер Руне (АТР 13), который одолел Карлитоса в двух сетах за 1 час и 37 минут.

ATP 500 Барселона. Грунт. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хольгер Руне (Дания) [6] – 6:7 (6:8), 2:6

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Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас