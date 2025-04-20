ATP20 апреля 2025, 18:56 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:07
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Сенсация в финале: Алькарас неожиданно не сумел стать чемпионом в Барселоне
Карлос в двух сетах потерпел поражение в решающем поединке пятисотника от Хольгера Руне
20 апреля 2025, 18:56 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:07
279
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Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) не сумел стать чемпионом на грунтовом турнире АТР 500 в Барселоне, Испания.
Трофей пятисотника завоевал датчанин Хольгер Руне (АТР 13), который одолел Карлитоса в двух сетах за 1 час и 37 минут.
ATP 500 Барселона. Грунт. Финал
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хольгер Руне (Дания) [6] – 6:7 (6:8), 2:6
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