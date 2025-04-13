Баранка в третьем сете. Определен победитель Мастерса в Монте-Карло

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) стал победителем грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В финале испанец в трех сетах выиграл у представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР 16) за 1 час и 46 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал

Лоренцо Музетти (Италия) [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:3, 1:6, 0:6

Это была пятая встреча соперников. Алькарас одержал четвертую победу в очных противостояниях.

В Монте-Карло, помимо Музетти, испанский теннисист также прошел Франсиско Черундоло, Даниэля Альтмайера, Артура Фиса и Алехандро Давидовича Фокину.

Алькарас выиграл 18-й трофей в карьере и второй в 2025 году. В начале февраля он стал чемпионом на пятисотнике в Роттердаме.

Для Карлитоса это уже шестой выигранный Мастерс и третий на грунте. В 2022 и 2023 годах он выигрывал титул в Мадриде.

С понедельника Алькарас вернется на вторую строчку рейтинга АТР, сместив Александра Зверева.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine