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ATP
13 апреля 2025, 15:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:52
746
1

Баранка в третьем сете. Определен победитель Мастерса в Монте-Карло

Карлос Алькарас в финале в трех сетах разобрался с Лоренцо Музетти и выиграл трофей

13 апреля 2025, 15:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:52
746
1
Баранка в третьем сете. Определен победитель Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) стал победителем грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В финале испанец в трех сетах выиграл у представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР 16) за 1 час и 46 минут.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал

Лоренцо Музетти (Италия) [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:3, 1:6, 0:6

Это была пятая встреча соперников. Алькарас одержал четвертую победу в очных противостояниях.

В Монте-Карло, помимо Музетти, испанский теннисист также прошел Франсиско Черундоло, Даниэля Альтмайера, Артура Фиса и Алехандро Давидовича Фокину.

Алькарас выиграл 18-й трофей в карьере и второй в 2025 году. В начале февраля он стал чемпионом на пятисотнике в Роттердаме.

Для Карлитоса это уже шестой выигранный Мастерс и третий на грунте. В 2022 и 2023 годах он выигрывал титул в Мадриде.

С понедельника Алькарас вернется на вторую строчку рейтинга АТР, сместив Александра Зверева.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Монте-Карло Лоренцо Музетти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Забагато героїчних камбеків протягом тижня. Не дивно, що Лоренцо вистачило лише на один сет.
Карлітос знову другий. Хоча б якась данина пристойності, бо з "відпусткою" Сіннера чоловічий тур став схожий на жіночий - таке ж цілковите безладдя та анархія.
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