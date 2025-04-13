Баранка в третьем сете. Определен победитель Мастерса в Монте-Карло
Карлос Алькарас в финале в трех сетах разобрался с Лоренцо Музетти и выиграл трофей
Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) стал победителем грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В финале испанец в трех сетах выиграл у представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР 16) за 1 час и 46 минут.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. Финал
Лоренцо Музетти (Италия) [13] – Карлос Алькарас [2] – 6:3, 1:6, 0:6
Это была пятая встреча соперников. Алькарас одержал четвертую победу в очных противостояниях.
В Монте-Карло, помимо Музетти, испанский теннисист также прошел Франсиско Черундоло, Даниэля Альтмайера, Артура Фиса и Алехандро Давидовича Фокину.
Алькарас выиграл 18-й трофей в карьере и второй в 2025 году. В начале февраля он стал чемпионом на пятисотнике в Роттердаме.
Для Карлитоса это уже шестой выигранный Мастерс и третий на грунте. В 2022 и 2023 годах он выигрывал титул в Мадриде.
С понедельника Алькарас вернется на вторую строчку рейтинга АТР, сместив Александра Зверева.
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Карлітос знову другий. Хоча б якась данина пристойності, бо з "відпусткою" Сіннера чоловічий тур став схожий на жіночий - таке ж цілковите безладдя та анархія.