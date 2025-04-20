Определен победитель турнира АТР 500 в Мюнхене
Бен Шелтон не сумел переиграть Александра Зверева в решающем поединке пятисотника
Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) стал чемпионом грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.
В финале Зверев в двух сетах уверенно одолел американского теннисиста Бена Шелтона (АТР 15) за 1 час и 12 минут.
ATP 500 Мюнхен. Грунт. Финал
Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [2] – 6:2, 6:4
Это была вторая встреча соперников. Зверев добыл вторую победу.
Для Александра этот трофей стал 24-м в карьере за 38 сыгранных финалов и первым с октября 2024 года, когда он стал победителем Мастерса в Париже.
Помимо Шелтона, Зверев в Мюнхене также прошел Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.
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