Определен победитель турнира АТР 500 в Мюнхене

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) стал чемпионом грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В финале Зверев в двух сетах уверенно одолел американского теннисиста Бена Шелтона (АТР 15) за 1 час и 12 минут.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. Финал

Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [2] – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча соперников. Зверев добыл вторую победу.

Для Александра этот трофей стал 24-м в карьере за 38 сыгранных финалов и первым с октября 2024 года, когда он стал победителем Мастерса в Париже.

Помимо Шелтона, Зверев в Мюнхене также прошел Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон