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  4. Определен победитель турнира АТР 500 в Мюнхене
ATP
20 апреля 2025, 15:55 |
226
1

Определен победитель турнира АТР 500 в Мюнхене

Бен Шелтон не сумел переиграть Александра Зверева в решающем поединке пятисотника

20 апреля 2025, 15:55 |
226
1
Определен победитель турнира АТР 500 в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третья ракетка мира Александр Зверев (Германия) стал чемпионом грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В финале Зверев в двух сетах уверенно одолел американского теннисиста Бена Шелтона (АТР 15) за 1 час и 12 минут.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. Финал

Александр Зверев (Германия) [1] – Бен Шелтон (США) [2] – 6:2, 6:4

Это была вторая встреча соперников. Зверев добыл вторую победу.

Для Александра этот трофей стал 24-м в карьере за 38 сыгранных финалов и первым с октября 2024 года, когда он стал победителем Мастерса в Париже.

Помимо Шелтона, Зверев в Мюнхене также прошел Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Стало известно, кто сыграет в финале пятисотника в Мюнхене
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Александр Зверев Бен Шелтон ATP Мюнхен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Американець на грунті - це все ж американець на грунті. Особистість доволі примітна , але ще працювати й працювати треба на пересуванням , працювати над технікою ,над витримкою тощо. Не вміє тримати м'яч в корті. 
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