Как поменялись спонсоры клубов АПЛ за последние 30 лет
От пивных и строительных брендов до игорных компаний
BBC и GlobalData опубликовали исследование, которое показывает, как менялись спонсоры клубов АПЛ за 30 лет.
В 90-х футболки английских футбольных клубов украшали бренды пива, пиццы, электроники. Сегодня спонсоры – в основном компании, с которыми большинство болельщиков никогда не сталкивались, и часто – игорные.
В сезоне 1992/93 половина клубов Премьер-лиги имела спонсоров, базирующихся в Великобритании. Большинство из них продавали товары, доступные болельщикам. Сегодня лишь один из нынешних спонсоров находится в Великобритании – и это банк, не обслуживающий местных клиентов.
Сейчас 11 из 20 клубов Премьер-лиги имеют игорных спонсоров на футболках. В сезоне 2024/25 эти контракты стоят более $135 млн. Но к сезону 2026/27 клубы договорились прекратить размещать логотипы игорных компаний на груди футболок.
Шесть богатейших клубов Премьер-лиги – «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» – отказались от игорных спонсоров. Остальные, особенно команды с меньшими доходами, всё чаще соглашаются на сотрудничество с такими компаниями: это дешевле, а эффект глобального присутствия сохраняется.
Футбол становится ареной не только для спортивных событий, но и для борьбы за внимание мирового потребителя.
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