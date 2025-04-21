Снова Эала и Остапенко. Мадридский жребий «подшутил» над Свентек

20 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Ига Свентек оказалась в нижней части сетки турнира. В прошлом году она выиграла свой первый титул в Мадриде, переиграв в финале Арину Соболенко.

Мадридский жребий «подшутил» над Игой, предоставив ей весьма интересную сетку. Уже на старте турнира ей может противостоять хорошо знакомая соперница. Это стремительно прогрессирующая 18-летняя филиппинка Александра Эала (WTA 72), которая недавно выбила польку в четвертьфинале турнира в Майами. Правда сначала Эале предстоит пройти Викторию Томову из Болгарии.

Если же Свентек удастся преодолеть стартовые раунды, в 1/8 финала ее, с большой вероятностью, может ждать Алена Остапенко, посеянная под 23-м номером. Латвийка 19 апреля обыграла Игу на турнире в Штутгарте и ведет в личных встречах с разгромным счетом – 6:0.

Также в этой части сетки находится, вернувшаяся в большой теннис после декретного отпуска, Петра Квитова. Чешская теннисистка является действующей рекордсменкой по количеству титулов в Мадриде – три победы (2011, 2015 и 2018).