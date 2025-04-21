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  4. Снова Эала и Остапенко. Мадридский жребий «подшутил» над Свентек
WTA
21 апреля 2025, 15:01 | Обновлено 21 апреля 2025, 16:09
1234
0

Снова Эала и Остапенко. Мадридский жребий «подшутил» над Свентек

20 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде

21 апреля 2025, 15:01 | Обновлено 21 апреля 2025, 16:09
1234
0
Снова Эала и Остапенко. Мадридский жребий «подшутил» над Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

20 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Ига Свентек оказалась в нижней части сетки турнира. В прошлом году она выиграла свой первый титул в Мадриде, переиграв в финале Арину Соболенко.

Мадридский жребий «подшутил» над Игой, предоставив ей весьма интересную сетку. Уже на старте турнира ей может противостоять хорошо знакомая соперница. Это стремительно прогрессирующая 18-летняя филиппинка Александра Эала (WTA 72), которая недавно выбила польку в четвертьфинале турнира в Майами. Правда сначала Эале предстоит пройти Викторию Томову из Болгарии.

Если же Свентек удастся преодолеть стартовые раунды, в 1/8 финала ее, с большой вероятностью, может ждать Алена Остапенко, посеянная под 23-м номером. Латвийка 19 апреля обыграла Игу на турнире в Штутгарте и ведет в личных встречах с разгромным счетом – 6:0.

Также в этой части сетки находится, вернувшаяся в большой теннис после декретного отпуска, Петра Квитова. Чешская теннисистка является действующей рекордсменкой по количеству титулов в Мадриде – три победы (2011, 2015 и 2018).

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Алена Остапенко – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Мадрид Ига Свёнтек Арина Соболенко Александра Эала Алена Остапенко Петра Квитова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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