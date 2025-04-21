Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Где-то нам повезло». Вернидуб прокомментировал победу над Зарей
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:07
43
0

«Где-то нам повезло». Вернидуб прокомментировал победу над Зарей

Клуб из Кривого Рога одолел соперника со счетом 3:0

21 апреля 2025, 18:05 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:07
43
0
«Где-то нам повезло». Вернидуб прокомментировал победу над Зарей
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился мыслями касательно победы над луганской «Зарей» в 25-м туре Украинской Премьер-лиги (3:0).

– Футбол понравился, думаю, всем уже с первых минут. Выиграли 3:0. Где-то нам повезло, что было удаление у «Зари», это облегчило нам немножко ситуацию на второй тайм. Но по игре, мне кажется, что мы намного лучше выглядели, было много ударов, были забитые мячи. Наконец прервали «черную полосу», это самое главное, и где-то психологически ребята должны поверить в себя и двигаться дальше.

Хочу поздравить с великим праздником Пасхи всех и каждого. Спасибо всем украинцам, тем, кто борется за нашу матушку-Украину, особенно тем ребятам, которые на передовой. Хочется поздравить и пожелать, главное, здоровья, мира, победы, спокойствия для всех нас. Вы же видите, сегодня сыграли: ни одной сирены.

– Оцените игру Юрчеца, который сегодня дебютировал за «Кривбасс» в УПЛ.

– Мне очень понравилась его игра. Во-первых, он хорошо работает на тренировках. Ян - очень спокойный, рассудительный, профессионал, одним словом. Поэтому мы решили дать ему шанс. Я думаю, что мы с этим угадали. Он очень неплохо провел матч, это дебютный поединок для него. Если брать по 5-балльной системе, то он сыграл на «пятерку».

Рад, что этот парень у нас, и что он действительно проявил себя. Я очень рассчитываю на то, что он с каждой игрой будет прибавлять и расти еще больше. Молодой футболист, скорость есть, он может сыграть как крайнего защитника, так и крайнего нападающего.

– Ндомбази сегодня забил, но его потенциально дебютный гол не засчитали. Как вы считаете, не сломает ли психологически его этот момент?

Я вам скажу, что мне очень нравится также и этот футболист. Он вторую игру подряд выходит на замену. У него есть очень много моментов, которые он умеет использовать. Также есть скорость, хороший дриблинг и техника. То, что не засчитали его гол, я думаю, у него еще все впереди - его забитые мячи.

И он, кроме того, что на атаку хорошо работает, также очень хорошо отрабатывает на защиту. И вы это видите. Поэтому рад за Ноа. Я думаю, он также будет прогрессировать. Это один из тех футболистов, также молодых, которые должны добавить искры «Кривбассу».

– Какая самая сильная сторона Ндомбази?

Дриблинг, и правая нога очень сильная. Когда он пробивает по воротам, то в первую очередь смотрит, где находится вратарь. На тренировках он очень много забивает. Там он один из лучших, потому что отобрать у него мяч очень тяжело. Легкий, быстрый, техничный, очень хорошо двигается.

– Сегодня замены чем были вызваны?

Ну, смотрите, первая замена: я понимал, что счет уже 2:0. Вышел Макс Лунев. Иличу дали немножко отдохнуть, потому что через 5-6 дней снова игра на выезде против ЛНЗ. Поэтому поберегли его и дали шанс Максу. Я так скажу, сегодня каждый из ребят, кто вышел на замену, все порадовали. Молодые Каменский, Мулык: ребята прогрессируют, почему не давать им шанс.

У Дибанго была желтая карточка, и я не хотел рисковать, чтобы, не дай Бог, где-то было удаление или еще что-то. Также дал ему возможность отдохнуть и лучше подготовиться к игре с ЛНЗ. Поэтому перевел Кузыка на левый фланг, он также может играть на этой позиции. Все молодцы, всех поздравляю с победой.

По теме:
Вратарь Шахтера: «У нас ДНК чемпионов. И у нас еще есть Кубок Украины»
Главный тренер Подолья требует протестировать на полиграфе бригаду арбитров
Тренер Колоса: «Никаких премий за победу над Шахтером не будет»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Кривбасс - Заря Юрий Вернидуб
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Футбол | 21 апреля 2025, 01:00 0
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»

Француз похвалил Стивена Джеррарда

Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Футбол | 21 апреля 2025, 10:32 9
Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского
Милевский тремя словами отреагировал на наезд комментатора на Шовковского

Бывший нападающий киевского «Динамо» назвал пост блоггера «шляпой»

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21.04.2025, 14:25
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21.04.2025, 08:49
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
Футбол | 21.04.2025, 15:58
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
Умер известный аргентинский голкипер, любивший отбивать пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
Анчелотти выбрал вратаря на следующий матч Реала в Ла Лиге
19.04.2025, 22:45
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 36
Бокс
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 11
Футбол
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
Проклятие Крусибла сработало. Чемпион мира драматично вылетел в 1-м раунде
20.04.2025, 01:15 3
Снукер
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
21.04.2025, 07:47 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем