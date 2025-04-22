«Впечатление, что...» В Англии оценили матч Зинченко, где он сделал ассист

В воскресенье, 20 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги между «Ипсвичем» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимал Портмен Роуд в Ипсвиче. Гости одержали уверенную победу со счетом 4:0.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко провел на поле весь матч и отдал 1 ассист.

Известное британское издание Football London высоко оценило действия украинского защитника в этом поединке.

«Очень редкий выход Зинченко в стартовом составе на позиции левого защитника. Создается впечатление, что он лучше подходит для стиля Микеля Артеты, чем Киран Тирни. Александр сыграл на этой позиции так, как раньше, когда был безоговорочным номером один», – говорится в статье Football London.

В этом сезоне в активе Зинченко 20 матчей, один гол и один ассист.