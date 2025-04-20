Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Руане выиграла трофей, который стал для нее уже 18-м карьере.

В финале украинка переиграла Ольгу Данилович в двух сетах. Для Элины это первый титул в 2025 году и первый с 2023.

Кроме того, Свитолина выиграла все семь грунтовых финалов в карьере. Также Руан стал первым турниром украинки, в котором она не отдала ни одного сета.

🏆 Все 18 трофеев Свитолиной в карьере:

2013: WТА 250 Баку, Азербайджан (хард)

Баку, Азербайджан (хард) 2014: WTA 250 Баку, Азербайджан (хард)

Баку, Азербайджан (хард) 2015: WTA 250 Марракеш, Марокко, (грунт)

Марракеш, Марокко, (грунт) 2016, WTA 250 Куала-Лумпур, Малайзия (хард)

Куала-Лумпур, Малайзия (хард) 2017: WTA 250 Тайбей, Тайвань (хард)

Тайбей, Тайвань (хард) 2017: WTA 1000 Дубай, ОАЭ (хард)

Дубай, ОАЭ (хард) 2017: WTA 250 Стамбул, Турция (грунт)

Стамбул, Турция (грунт) 2017: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)

Рим, Италия (грунт) 2017: WTA 1000 Торонто, Канала (хард)

Торонто, Канала (хард) 2018: WTA 500 Брисбен, Австралия (хард)

Брисбен, Австралия (хард) 2018: WTA 500 Дубай, ОАЭ (хард)

Дубай, ОАЭ (хард) 2018: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)

Рим, Италия (грунт) 2018: WTA Finals в Сингапуре (хард)

Сингапуре (хард) 2020: WTA 250 Монтеррей, Мексика (хард)

Монтеррей, Мексика (хард) 2020: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)

Страсбург, Франция (грунт) 2021: WTA 250 Чикаго, США (хард)

Чикаго, США (хард) 2023: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)

Страсбург, Франция (грунт) 2025: WTA 250 Руан, Франция (грунт)

Все 22 финала Свитолиной в карьере: