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WTA
20 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 20 апреля 2025, 23:06
452
0

Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру

20 апреля Элина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане

20 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 20 апреля 2025, 23:06
452
0
Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру
WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Руане выиграла трофей, который стал для нее уже 18-м карьере.

В финале украинка переиграла Ольгу Данилович в двух сетах. Для Элины это первый титул в 2025 году и первый с 2023.

Кроме того, Свитолина выиграла все семь грунтовых финалов в карьере. Также Руан стал первым турниром украинки, в котором она не отдала ни одного сета.

🏆 Все 18 трофеев Свитолиной в карьере:

  • 2013: WТА 250 Баку, Азербайджан (хард)
  • 2014: WTA 250 Баку, Азербайджан (хард)
  • 2015: WTA 250 Марракеш, Марокко, (грунт)
  • 2016, WTA 250 Куала-Лумпур, Малайзия (хард)
  • 2017: WTA 250 Тайбей, Тайвань (хард)
  • 2017: WTA 1000 Дубай, ОАЭ (хард)
  • 2017: WTA 250 Стамбул, Турция (грунт)
  • 2017: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
  • 2017: WTA 1000 Торонто, Канала (хард)
  • 2018: WTA 500 Брисбен, Австралия (хард)
  • 2018: WTA 500 Дубай, ОАЭ (хард)
  • 2018: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
  • 2018: WTA Finals в Сингапуре (хард)
  • 2020: WTA 250 Монтеррей, Мексика (хард)
  • 2020: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
  • 2021: WTA 250 Чикаго, США (хард)
  • 2023: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
  • 2025: WTA 250 Руан, Франция (грунт)

Все 22 финала Свитолиной в карьере:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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