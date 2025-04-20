WTA20 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 20 апреля 2025, 23:06
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Свитолина выиграла 18-й титул. Все трофеи легендарной Элины за карьеру
20 апреля Элина стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане
20 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 20 апреля 2025, 23:06
452
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина в Руане выиграла трофей, который стал для нее уже 18-м карьере.
В финале украинка переиграла Ольгу Данилович в двух сетах. Для Элины это первый титул в 2025 году и первый с 2023.
Кроме того, Свитолина выиграла все семь грунтовых финалов в карьере. Также Руан стал первым турниром украинки, в котором она не отдала ни одного сета.
🏆 Все 18 трофеев Свитолиной в карьере:
- 2013: WТА 250 Баку, Азербайджан (хард)
- 2014: WTA 250 Баку, Азербайджан (хард)
- 2015: WTA 250 Марракеш, Марокко, (грунт)
- 2016, WTA 250 Куала-Лумпур, Малайзия (хард)
- 2017: WTA 250 Тайбей, Тайвань (хард)
- 2017: WTA 1000 Дубай, ОАЭ (хард)
- 2017: WTA 250 Стамбул, Турция (грунт)
- 2017: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
- 2017: WTA 1000 Торонто, Канала (хард)
- 2018: WTA 500 Брисбен, Австралия (хард)
- 2018: WTA 500 Дубай, ОАЭ (хард)
- 2018: WTA 1000 Рим, Италия (грунт)
- 2018: WTA Finals в Сингапуре (хард)
- 2020: WTA 250 Монтеррей, Мексика (хард)
- 2020: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
- 2021: WTA 250 Чикаго, США (хард)
- 2023: WTA 250 Страсбург, Франция (грунт)
- 2025: WTA 250 Руан, Франция (грунт)
Все 22 финала Свитолиной в карьере:
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