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  4. ФОТО. Бундеслига, или...? Свитолина получила огромный титул турнира в Руане
WTA
20 апреля 2025, 22:03 |
460
1

ФОТО. Бундеслига, или...? Свитолина получила огромный титул турнира в Руане

20 апреля Элина стала чемпионкой соревнований WTA 250 во Франции

20 апреля 2025, 22:03 |
460
1
ФОТО. Бундеслига, или...? Свитолина получила огромный титул турнира в Руане
WTA. Элина Свитолина

В воскресенье, 20 апреля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 18) переиграла Ольгу Данилович (WTA 39) и стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане.

После завершения встречи состоялась церемония награждения, на которой украинке вручили трофей. Затем Элина также сфотографировалась со своим мужем Гаэлем Монфисом и провела фотосессию.

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Трофей Руана выглядит огромным, а по своем форме напоминает титул чемпиона Бундеслиги – Серебряную салатницу.

Помимо Данилович, Свитолина в Руане также прошла Жиль Тайхман, Ангелину Калинину, Джессику Бузас Манейро и Елену-Габриэлу Русе.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. Финал

Элина Свитолина Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)

ФОТО. Бундеслига, или...? Свитолина получила огромный титул турнира в Руане

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
До чого тут титул? Титул це звання, яким людину нагороджують за певні заслуги. В даному випадку це "Чемпіонка". А отой щит і срібна салатниця це трофей/нагорода, не титул!
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