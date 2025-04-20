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  4. СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
WTA
20 апреля 2025, 21:39 |
307
3

СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»

Элина выступила с речь на церемонии награждения после финала в Руане

20 апреля 2025, 21:39 |
307
3
СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступила с речью на церемонии награждения после выигранного финала на турнире WTA 250 в Руане:

«Приветствую всех (на французском)! На этом мой французский заканчивается. Думаю, Гаэль может научить меня еще нескольким словам (смеется).

Во-первых, поздравляю Ольгу с ее турниром, со всем сезоном, поздравляю ее команду с отличной работой. Я хочу поблагодарить всех спонсоров за то, что сделали проведение этого турнира возможным. Действительно это было невероятно. Я играла на многих турнирах серии 250 и это тот турнир, где ты действительно хочешь быть и который хочешь выиграть. Особенно, когда есть такой прекрасный трофей и он сам является мотивацией его получить.

Конечно, спасибо всем болельщикам, медицинской команде, которая поддерживала наше здоровое состояние, это очень важно. А также, конечно, спасибо зрителям, всем, кто приходил каждый день и поддерживал нас, это вы подталкивали нас играть лучше и показывать действительно хороший теннис. Конечно, я также хочу поблагодарить мою команду, которая каждую неделю со мной. И также Гаэля, который приехал (смеется).

И, конечно, тех украинцев, которые приходили на мои матчи и поддерживали меня. Слава Украине!»

В финале Руана Элина переиграла Ольгу Данилович в двух сетах. На пути к трофею украинка не проиграла ни одного сета.

Видеообзор матча

По теме:
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Элина Свитолина WTA Руан
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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serhiy
амеба таки досвистілась ))) Дякую за харківького сєпара !
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Андрій Заліщук
Арера вдруге отримав статус лоха)))
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apepa
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