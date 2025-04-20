ФОТО. Сдержал обещание: Монфис приехал поддержать Свитолину в финале
Элина играет против Ольги Данилович в решающем поединке турнира WTA 250 в Руане
20 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина играет в финале грунтового турнира WTA 250 против Ольги Данилович.
Украинка выиграла первый сет со счетом 6:4. Элина борется за 18-й трофей в карьере.
На поединке присутствует муж Элины Гаэль Монфис. Француз сидит в боксе своей жены вместе с тренером Свитолиной Эндрю Беттлсом.
После победы над Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале Руана Свитолина в интервью на корте заявила, что Монфис обещал приехать, если она выйдет в финал. Гаэль сдержал обещание.
ФОТО. Сдержал обещание: Монфис приехал поддержать Свитолину в финале
Gaël Monfils est bien au Kindarena de #Rouen ce dimanche 20 avril pour encourager sa femme Élina Svitolina finaliste de l’Open WTA 250 pic.twitter.com/oZhRbl1eRA— thierry rabiller (@ThierryRabiller) April 20, 2025
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