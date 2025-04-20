20 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина играет в финале грунтового турнира WTA 250 против Ольги Данилович.

Украинка выиграла первый сет со счетом 6:4. Элина борется за 18-й трофей в карьере.

На поединке присутствует муж Элины Гаэль Монфис. Француз сидит в боксе своей жены вместе с тренером Свитолиной Эндрю Беттлсом.

После победы над Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале Руана Свитолина в интервью на корте заявила, что Монфис обещал приехать, если она выйдет в финал. Гаэль сдержал обещание.

ФОТО. Сдержал обещание: Монфис приехал поддержать Свитолину в финале