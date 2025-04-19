Элина СВИТОЛИНА: «Гаэль сказал, что приедет поддержать, если выйду в финал»

Украинская теннисистка Элина Свитолина дала флеш-интервью на корте после победы над Еленой-Габриэлой Русе в полуфинале турнира WTA 250 в Руане:

«Я до сих пор очень довольна моей игрой здесь. У меня были отличные матчи на этом турнире, начиная с первого круга и до сегодняшнего дня. Самая большая мотивация для меня была в начале соревнований, когда Гаэль [Монфис] сказал, что приедет меня поддержать, если я буду в финале. Поэтому, видимо, он приедет завтра за меня поболеть.

Выход в финал – это всегда невероятный опыт для меня, и я всегда была сосредоточена именно на титулах. Я хочу выиграть и на этом турнире. Я всегда любила играть во Франции, я чувствую здесь много поддержки и просто получаю удовольствие от выступления».

20 апреля украинка сыграет против Ольги Данилович в финале соревнований во Франции.

Видеообзор матча Свитолина – Русе