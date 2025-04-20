Элина Свитолина – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Руане
20 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.
В финале украинка сыграет против Ольги Данилович (Сербия, WTA 39). Поединок пройдет на центральном корте и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Свитолина на своем к финалу прошла Жиль Тайхман, Ангелину Калинину, Джессику Бузас Манейро и Елену-Габриэлу Русе. У Данилович победы над Александрой Крунич, Линдой Фругвиртовой, Моюкой Утидзимой и Сюзан Ламенс.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иванна Ястремская решила завершить карьеру теннисистки
Президент «Динамо» рассказал, когда украинский футбол выйдет на новый уровень