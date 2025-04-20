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  4. Элина Свитолина – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 апреля 2025, 04:39 |
78
0

Элина Свитолина – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Руане

20 апреля 2025, 04:39 |
78
0
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

20 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В финале украинка сыграет против Ольги Данилович (Сербия, WTA 39). Поединок пройдет на центральном корте и начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Свитолина на своем к финалу прошла Жиль Тайхман, Ангелину Калинину, Джессику Бузас Манейро и Елену-Габриэлу Русе. У Данилович победы над Александрой Крунич, Линдой Фругвиртовой, Моюкой Утидзимой и Сюзан Ламенс.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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