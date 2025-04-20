СВЕНТЕК: «Стиль Остапенко и Соболенко? Арина не просто лупит без разбора»

Вторая ракетка мира Ига Свентек провела пресс-конференцию после поражения от Алены Остапенко в матче 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте:

– Ига, расскажи, пожалуйста, свои мысли о матче, особенно о том, как тебе удалось вернуться в игру во втором сете.

– Ну, я определенно довольна вторым сетом. Разочарована, что не смогла удержать свой уровень в первых геймах третьего сета, потому что это, конечно, было важно. Но я продолжала бороться. Да.

– На твой взгляд, в чем отличия между этим матчем и тем, который вы сыграли в Дохе против нее?

– Думаю, моя голова была гораздо более ясной, и я искала решения – и нашла их. Хотя я начала немного нервничать в первом сете, мне удалось хорошо восстановиться, и это стало отличием.

– Один вопрос, который меня удивляет: ты такой боец, замечательный игрок, побеждаешь почти всех. Почему, черт подери, ты никак не можешь выиграть у Остапенко? Это как-то тебя раздражает, наверное? Ведь ты побеждаешь всех остальных.

– Я выглядела сегодня раздраженной?

– Да.

– Больше, чем когда обычно проигрываю?

– Нет, я имею в виду… Ты как-то это себе объясняешь?

– Ну, сегодня матч был напряженный, так что у меня точно были шансы на победу. Прежде – да, те матчи были другими: она играла агрессивно и попадала практически идеально.

Сегодня было иначе – она делала ошибки, у меня были шансы. Я просто не воспользовалась ими.

– Ига, ты подходила к матчу как-то иначе с технической или тактической точки зрения?

– Честно говоря, раньше у меня не получалось реализовать какую-либо тактику. Нет, все было довольно просто, и я знала, что мне нужно делать. Я делала это во втором сете, так что дело было в том, чтобы сохранить это на весь матч.

– Я должен спросить о подаче, потому что показалось, что в начале она была нестабильной, но во второй половине второго сета, при счете 3:3, когда она возвращалась с 1:3, ты начала подавать лучше. Ты сама почувствовала, что подача стала лучше, или это было только начало, когда ты еще приспосабливалась к ее приёму?

– В целом, я действительно чувствовала себя увереннее на подаче. Я была довольна, что смогла вытащить себя из ситуации, когда подавала очень плохо в первом сете.

Я просто хотела удержать этот уровень. Да, помню, во втором сете все было довольно четко, но в третьем, возможно, я слишком много думала в начале. Но потом я снова начала хорошо играть в середине третьего сета. Просто не использовала свои шансы, чтобы сделать брейк после плохого старта в третьем.

– Ты играла много раз против Арины, которая тоже мощно бьет. В чем, на твой взгляд, разница между Ариной и Аленой с точки зрения стиля игры?

– Ну, есть много различий. Арина играет немного более логично и с вращением, то есть не похоже, что она просто лупит без разбора. А вот Алена играет намного рискованнее и с меньшим вращением, так что да – различий много.

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Видеообзор матча Алена Остапенко – Ига Свентек