Остапенко поделилась мыслями о победе над второй ракеткой мира

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия, переиграв в трех сетах вторую ракетку мира Игу Свентек.

Во время послематчевого интервью на корте Алена поделилась своими мыслями о поединке с пятикратной чемпионкой турниров Большого шлема.

«Она тоже великолепно играет на грунте, но я выигрывала Ролан Гаррос, так что могу сказать о себе то же самое», – сказала латвийская теннисистка.

Когда у Остапенко спросили, что она думает: это Свентек ненавидит играть против нее или, наоборот, ей это нравится играть против Иги, Алена ответила: «Думаю, и то, и другое».

«Я очень уважаю ее, ее команду и все, что она делает для тенниса. Но каждый раз, когда я выхожу против нее на корт, я воспринимаю это как новое сражение. Я готова, и даже если я не чувствую себя в лучшей форме в этот день, я все равно буду бороться и оставлю на корте все, что смогу. Думаю, сегодня мне помогло то, что я боролась до самого последнего мяча.

Я чувствовала, что мячи стали немного медленнее, когда уже были использованы, и я просто рада, что боролась до конца. Во втором сете я особо не чувствовала свою игру, а в третьем подумала: «Ладно, все, мы начинаем третий сет с нуля. Я буду бороться до конца, а там посмотрим, что выйдет».

И я действительно горжусь собой».

Теперь Остапенко переиграла польку на всех покрытиях – хард, трава и грунт, и ведет в личных встречах с разгромным счетом 6:0.