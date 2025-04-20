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Брентфорд
19.04.2025 17:00 – FT 4 : 2
Брайтон
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Англия
20 апреля 2025, 02:48 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:49
26
0

Брентфорд – Брайтон – 4:2. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор

Ярмолюк в матче отличиться не смог

20 апреля 2025, 02:48 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:49
26
0
Брентфорд – Брайтон – 4:2. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля в матче 33-го тура АПЛ встречались «Брентфорд» и «Брайтон».

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и сыграл 76 минут.

Команды в первом тайме обменялись голами. Вторая половина была за "Брентфордом. Команда забивала трижды и один раз пропускала.

«Брентфорд» находится на 10-м месте, а «Брайтон» на 9-м.

АПЛ. 33-й тур. 19 апреля

Брентфорд – Брайтон – 4:2

Голы: Мбемо, 9, 48, Висса 58, Норгаард, 90+5 - Уэлбек, 45+3, Митома, 81

Удаление: Жоау Педро, 61

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Норгаард (Брентфорд).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
61’
Жуан Педро (Брайтон) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Брентфорд).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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