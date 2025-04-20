Брентфорд – Брайтон – 4:2. Забивали на любой вкус. Видео голов и обзор

19 апреля в матче 33-го тура АПЛ встречались «Брентфорд» и «Брайтон».

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк вышел на поле в стартовом составе и сыграл 76 минут.

Команды в первом тайме обменялись голами. Вторая половина была за "Брентфордом. Команда забивала трижды и один раз пропускала.

«Брентфорд» находится на 10-м месте, а «Брайтон» на 9-м.

АПЛ. 33-й тур. 19 апреля

Брентфорд – Брайтон – 4:2

Голы: Мбемо, 9, 48, Висса 58, Норгаард, 90+5 - Уэлбек, 45+3, Митома, 81

Удаление: Жоау Педро, 61

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