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16 апреля 2025, 23:09 |
17
0

Брентфорд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 апреля в 17:00 по Киеву

16 апреля 2025, 23:09 |
17
0
Брентфорд – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Брентфорд» – «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Брентфорд

«Брентфорд» в матчах АПЛ не выигрывает больше месяца. После победы над «Борнмутом» (2:1) 15 марта, команда потерпела поражение в матче с «Ньюкаслом» (1:2), а также сыграла вничью с « Челси» (0:0) и «Арсеналом» (1:1). «Брентфорд» набрал 43 очка и на пять баллов отстает от «Брайтона». Победа в очном матче с соседом по турнирной таблице – отличная возможность сократить отставание. «Брентфорд» разучился играть на своем поле. Из последних пяти матчей команда проиграла три и два завершила вничью.

Брайтон

«Брайтон», как и его будущий соперник, давно не знает радости побед. Команда 8 марта обыграла «Фулхэм» 2:1. Затем последовали ничья с «Манчестер Сити» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» (0:3) и «Кристалл Пэлас» (1:2). В предыдущем туре «Брайтон» сыграл вничью с «Лестером» (2:2), позволив сопернику прервать длительную серию поражений и забить впервые с 26 января. В турнирной таблице «Брайтон» занимает десятое место. Отставание от зоны еврокубков составляет шесть очков.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли 0:0. Из последних пяти поединков вничью закончились три. Также на счету команд по одной победе.

«Брентфорд» – «Брайтон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брентфорд» забивает в среднем по 1,88 гола за игру. Средняя результативность «Брайтона» в гостях составляет 1,75 гола за матч.

Возможные составы

  • «Брентфорд»: Флеккен, Айер, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Дамсгор, Мбемо, Янельт, Нергор, Шаде, Висса.
  • «Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Хиншелвуд, Данк, Балеба, Айяри, Аденгра, Минте, О'Райли, Жоао Педро, Уэлбек.

Прогноз

Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,57.

Прогноз Sport.ua
Брентфорд
19 апреля 2025 -
17:00
Брайтон
Тотал больше 2,5 1,57 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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