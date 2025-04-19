19 апреля на «Эстадио де Гран Канария» пройдет матч 32-го тура Примеры Испании, в котором «Лас-Пальмас» встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лас-Пальмас

Команда уже играла на таком уровне. Но после пятилетней паузы на пребывание в Сегунде, в 2023-м году получилось вернуться в элитный дивизион. Для начала, получилось собрать 40 очков - в итоге по дополнительным показателям закончили на 16-й позиции. Но все это было достижения Гарсии Пимьенты, что летом покинул проект.

Изначальная ставка 2024-го года, на Карриона, была совсем уж провальной. Казалось, это оперативно исправили, сменив на Диего Мартинеса Пенаса. Но если до конца первого круга с ним получилось выдать хороший отрезок, то после зимних каникул - как отрезало. Так и не удалось в 2025-м ни разу выиграть, что закономерно привело к падению в зону вылета. Повезло, что в прошлом туре Хетафе быстро остался вдесятером, и в итоге его уверенно обыграли.

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Атлетико

Клуб летом прошлого года затеяли серьезное обновление состава. Причем на это тратили немало средств - чего стоила одна только покупка Альвареса, при том, что от своих футболистов буквально избавлялись, зачастую отпуская в статусе свободного агента, без компенсации.

При этом нельзя сказать, что подопечные Диего Симеоне так уж прибавили. Точнее, бодрое продвижение в этом сезоне оборвалось в первой части весны, когда сначала уступили по пенальти в Лиге чемпионов Реалу, а в кубке - Барселоне, проиграв той 0:1 дома после 4:4 в Каталонии. И от них же отстали в Примере из-за ряда неудач. Только у Севильи выиграли в волевом стиле, за счет гола на 90+ минуте. Ну хотя Вальядолид обыграли не минимально, 4:2 - но и пропустили от андердога дважды!

Статистика личных встреч

Вернувшись в Ла Лигу, Лас-Пальмас ухитрился дома выиграть у столичного гранда. Но потом уже дважды проигрывал сухо.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут спокойной победы мадридского гранда на выезде. Можно ставить на него с форой -1 гол (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua Лас-Пальмас Атлетико Мадрид Фора Атлетико (-1) 1.92 Сделать ставку

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