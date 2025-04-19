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Вторая лига
Александрия-2
19.04.2025 14:45 - : -
Ворскла-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
19 апреля 2025, 13:45 |
126
0

Вторая лига. Матчи 19 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги

19 апреля 2025, 13:45 |
126
0
Вторая лига. Матчи 19 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос-2

18 апреля проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 14-й тур, 19 апреля 2025

  • 12:15. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир
  • 12:45. Чернигов – Нива Винница
  • 13:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Рух-2 Львов
  • 13:45. Металлист 1925-2 Харьков – Горняк-Спорт
  • 14:00. Колос-2 Ковалевка – Тростянец
  • 14:45. Александрия-2 – Ворскла-2 Полтава
  • 15:30. Чайка П. Борщаговка – Локомотив Киев

Турнирная таблица

12:15. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир

12:45. Чернигов – Нива Винница

13:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Рух-2 Львов

13:45. Металлист 1925-2 Харьков – Горняк-Спорт

14:00. Колос-2 Ковалевка – Тростянец

14:45. Александрия-2 – Ворскла-2 Полтава

15:30. Чайка П. Борщаговка – Локомотив Киев

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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