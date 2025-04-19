Вторая лига. Матчи 19 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 апреля видеотрансляции матчей 14-го тура Второй лиги
18 апреля проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
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Вторая лига. 14-й тур, 19 апреля 2025
- 12:15. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир
- 12:45. Чернигов – Нива Винница
- 13:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Рух-2 Львов
- 13:45. Металлист 1925-2 Харьков – Горняк-Спорт
- 14:00. Колос-2 Ковалевка – Тростянец
- 14:45. Александрия-2 – Ворскла-2 Полтава
- 15:30. Чайка П. Борщаговка – Локомотив Киев
Турнирная таблица
12:15. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир
12:45. Чернигов – Нива Винница
13:15. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Рух-2 Львов
13:45. Металлист 1925-2 Харьков – Горняк-Спорт
14:00. Колос-2 Ковалевка – Тростянец
14:45. Александрия-2 – Ворскла-2 Полтава
15:30. Чайка П. Борщаговка – Локомотив Киев
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