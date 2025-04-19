Чернигов ведет погоню за лидером. Результаты матчей Второй лиги
ФК «Чернигов» вышел на второе место в Группе Б
В субботу, 19 апреля, во Второй лиге состоялись семь матчей. В Группе А прошли два поединка. а в Группе Б - пять
В Группе А «Рух-2» на выезде со счетом 2:0 обыграл клуб «Ревера 1908». Голы в составе победителей забили Дмитрий Себро и Максим Бойко. Во втором поединке «Скала 1911» победила «Полесье-2» и обошла житомирский клуб в турнирной таблице.
В группе Б программа дня была насыщенней – прошли сразу пять матчей. Стоит отметить победу «Колоса-2» над ФК «Тростянец» (3:0). «Колос-2» продолжает удерживать лидерство.
«Чернигов» со счетом 2:0 обыграл винницкую «Ниву» и благодаря ничьей в матче «Александрия-2» – «Ворскла-2» вышел на второе место. «Металлист 1925-2» одержал победу над клубом «Горняк-Спорт» и покинул последнее место.
Поединок «Чайки» с «Локомотивом» прервали из-за воздушной тревоги. На момент остановки счет в матче был 0:0. После возобновления поединка «Локомотив» отправил в ворота соперника два мяча.
Вторая лига. Группа А. 19 апреля
«Скала 1911» – «Полесье-2» – 1:0
Гол: Кравченко, 78
«Ревера 1908» – «Рух-2» – 0:2
Голы: Себро, 17, Бойко, 76
Вторая лига. Группа Б. 19 апреля
«Чернигов» – «Нива» Винница – 2:0
Голы: Картушов, 18, Мельник, 19 (автогол)
«Металлист 1925-2» – «Горняк-Спорт» – 2:0
Голы: Пошкуца, 26, Белицкий, 82
«Колос-2» – «Тростянец» – 3:0
Голы: Канаев, 18, Колесник, 68. Сокол, 71.
«Александрия-2» – «Ворскла-2» – 1:1
Голы: Лебедев, 56 – Шевченко, 86.
«Чайка» – «Локомотив» Киев – 0:2.
Голы: Васко, 84, Романчук, 87.
Турнирная таблица. Группа А
Турнирная таблица. Группа Б
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