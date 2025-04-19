Чернигов ведет погоню за лидером. Результаты матчей Второй лиги

В субботу, 19 апреля, во Второй лиге состоялись семь матчей. В Группе А прошли два поединка. а в Группе Б - пять

В Группе А «Рух-2» на выезде со счетом 2:0 обыграл клуб «Ревера 1908». Голы в составе победителей забили Дмитрий Себро и Максим Бойко. Во втором поединке «Скала 1911» победила «Полесье-2» и обошла житомирский клуб в турнирной таблице.

В группе Б программа дня была насыщенней – прошли сразу пять матчей. Стоит отметить победу «Колоса-2» над ФК «Тростянец» (3:0). «Колос-2» продолжает удерживать лидерство.

«Чернигов» со счетом 2:0 обыграл винницкую «Ниву» и благодаря ничьей в матче «Александрия-2» – «Ворскла-2» вышел на второе место. «Металлист 1925-2» одержал победу над клубом «Горняк-Спорт» и покинул последнее место.

Поединок «Чайки» с «Локомотивом» прервали из-за воздушной тревоги. На момент остановки счет в матче был 0:0. После возобновления поединка «Локомотив» отправил в ворота соперника два мяча.

Вторая лига. Группа А. 19 апреля

«Скала 1911» – «Полесье-2» – 1:0

Гол: Кравченко, 78

«Ревера 1908» – «Рух-2» – 0:2

Голы: Себро, 17, Бойко, 76

Вторая лига. Группа Б. 19 апреля

«Чернигов» – «Нива» Винница – 2:0

Голы: Картушов, 18, Мельник, 19 (автогол)

«Металлист 1925-2» – «Горняк-Спорт» – 2:0

Голы: Пошкуца, 26, Белицкий, 82

«Колос-2» – «Тростянец» – 3:0

Голы: Канаев, 18, Колесник, 68. Сокол, 71.

«Александрия-2» – «Ворскла-2» – 1:1

Голы: Лебедев, 56 – Шевченко, 86.

«Чайка» – «Локомотив» Киев – 0:2.

Голы: Васко, 84, Романчук, 87.

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б