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Первая лига
Буковина
19.04.2025 12:00 – перерыв 1 : 0
Полтава
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Украина. Первая лига
19 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 19 апреля 2025, 12:29
88
1

Буковина – Полтава, Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

19 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 19 апреля 2025, 12:29
88
1
Буковина – Полтава, Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

19 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 19 апреля 2025

  • 12:00. Буковина Черновцы — Полтава
  • 12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг
  • 13:00. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь
  • 13:30. Минай – Виктория Сумы
  • 14:30. Эпицентр – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)

12:00. Буковина Черновцы — Полтава

12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг

13:00. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь

13:30. Минай – Виктория Сумы

14:30. Эпицентр – Металлист 1925 Харьков

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Желаю в Буковине и Эпицентру только победы
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