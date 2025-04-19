Буковина – Полтава, Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
19 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 19 апреля 2025
- 12:00. Буковина Черновцы — Полтава
- 12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг
- 13:00. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь
- 13:30. Минай – Виктория Сумы
- 14:30. Эпицентр – Металлист 1925 Харьков
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (выбывание)
12:00. Буковина Черновцы — Полтава
12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг
13:00. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь
13:30. Минай – Виктория Сумы
14:30. Эпицентр – Металлист 1925 Харьков
События матча
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