Буковина – Полтава, Эпицентр – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE

19 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 19 апреля 2025

12:00. Буковина Черновцы — Полтава

12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг

13:00. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь

13:30. Минай – Виктория Сумы

14:30. Эпицентр – Металлист 1925 Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)

12:00. Буковина Черновцы — Полтава

12:30. Подолье Хмельницкий – Кремень Кременчуг

13:00. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь

13:30. Минай – Виктория Сумы

14:30. Эпицентр – Металлист 1925 Харьков