Первая лига. Металлист 1925 проиграл лидеру и выпал из топ-4
Эпицентр обыграл харьковскую команду на своем поле
В Первой лиге состоялся топ-матч тура между лидером Эпицентром и Металлистом 1925, который ставит целью прямой выход в УПЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Эпицентра, который лидирует с 38 очками и опережает Кудровку, Полтаву и Агробизнес (всех 29 баллов) на 9 очков.
А вот Металлист 1925 с 28 очками выпал из топ-4 и зоны переходных матчей за повышение в классе.
Первая лига. Чемпионская группа. 3-й тур
Буковина – Полтава 1:1
Голы: Тищенко, 11 – Галенков, 52
Эпицентр – Металлист 1925 2:1
Голы: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 22
Группа выбывание
Подолье – Кремень 1:1
Голы: Кухарук, 22 – Колосков, 37
Нива Тернополь – ФСК Мариуполь 2:3
Голы: Гапуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2
Минай – Виктория 0:1
Гол: Бойко, 44
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