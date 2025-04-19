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Первая лига
Буковина
19.04.2025 12:00 – FT 1 : 1
Полтава
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Украина. Первая лига
19 апреля 2025, 16:31 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:40
630
3

Первая лига. Металлист 1925 проиграл лидеру и выпал из топ-4

Эпицентр обыграл харьковскую команду на своем поле

19 апреля 2025, 16:31 | Обновлено 19 апреля 2025, 16:40
630
3
Первая лига. Металлист 1925 проиграл лидеру и выпал из топ-4
ФК Металлист 1925

В Первой лиге состоялся топ-матч тура между лидером Эпицентром и Металлистом 1925, который ставит целью прямой выход в УПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Эпицентра, который лидирует с 38 очками и опережает Кудровку, Полтаву и Агробизнес (всех 29 баллов) на 9 очков.

А вот Металлист 1925 с 28 очками выпал из топ-4 и зоны переходных матчей за повышение в классе.

Первая лига. Чемпионская группа. 3-й тур

Буковина – Полтава 1:1
Голы: Тищенко, 11 – Галенков, 52

Эпицентр – Металлист 1925 2:1
Голы: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 22

Группа выбывание

Подолье – Кремень 1:1
Голы: Кухарук, 22 – Колосков, 37

Нива Тернополь – ФСК Мариуполь 2:3
Голы: Гапуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2

Минай – Виктория 0:1
Гол: Бойко, 44

Турнирная таблица

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Металлист – ЮКСА – 0:2. Видео голов и обзор матча
Агробизнес – Кудровка – 0:2. Видео голов и обзор матча
Первая лига Украины Металлист 1925 Эпицентр Каменец-Подольский Полтава Буковина Черновцы Минай Подолье Хмельницкий Нива Тернополь ФСК Мариуполь Виктория Сумы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Victor673256ua
Епіцентр вже однією ногою в УПЛ. Агробізнес, здається, хоче залишитись у Першій лізі
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