Первая лига. Металлист 1925 проиграл лидеру и выпал из топ-4

В Первой лиге состоялся топ-матч тура между лидером Эпицентром и Металлистом 1925, который ставит целью прямой выход в УПЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Эпицентра, который лидирует с 38 очками и опережает Кудровку, Полтаву и Агробизнес (всех 29 баллов) на 9 очков.

А вот Металлист 1925 с 28 очками выпал из топ-4 и зоны переходных матчей за повышение в классе.

Первая лига. Чемпионская группа. 3-й тур

Буковина – Полтава 1:1

Голы: Тищенко, 11 – Галенков, 52

Эпицентр – Металлист 1925 2:1

Голы: Бендера, 33, Беженар, 52 – Юрченко, 22

Группа выбывание

Подолье – Кремень 1:1

Голы: Кухарук, 22 – Колосков, 37

Нива Тернополь – ФСК Мариуполь 2:3

Голы: Гапуда, 21, Сидун, 66 – Петько, 35, Сидоренко, 45, Буряк, 45+2

Минай – Виктория 0:1

Гол: Бойко, 44

Турнирная таблица