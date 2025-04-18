Каталонский прорыв. Эспаньол переиграл Хетафе и продлил победную серию

Вечером 18 апреля «Эспаньол» продолжил победную шествие в Ла Лиге, получив третью победу подряд.

Каталонская команда в матче 32-го тура Ла Лиги дома минимально обыграла «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече забил Мараш Кумбулла в конце первого тайма.

Хозяева не сумели больше забить во второй половине игры, хотя с 59-й минуты «Хетафе» остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Крисантус Уче.

«Эспаньол» поднялся на 12 место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. «Хетафе» берет позицию на ступеньку выше – 11-я позиция с 39 пунктами.

Ла Лига. 32-й тур, 18 апреля

Эспаньол – Хетафе – 1:0

Гол: Кумбулла, 39

Удаление: Уче, 59 (Хетафе)