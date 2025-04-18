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Чемпионат Испании
Эспаньол
18.04.2025 22:00 - : -
Хетафе
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Испания
18 апреля 2025, 04:29 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:30
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Эспаньол – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2025, 04:29 | Обновлено 18 апреля 2025, 04:30
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Эспаньол – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «RCDE Арена» пройдет матч 32-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Хетафе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эспаньол

Команда была близка к провалу в прошлом сезоне. Тогда, в очередной раз было падение в Сегунду, более того, уже и там далеко не все получилось. Но все же, выйдя с 4-го места в плей-офф, там подопечные Маноло Гонсалеса сумели все-таки выиграть стыковые поединки.

Было очевидно, что представитель Каталонии будет на новом-старом уровне бороться за выживание. Так и происходит, но хотя бы получается набрать форму в нужный момент, уже фактически на финишном отрезке. После паузы на игры сборных получилось закончить ничьей с Атлетико и даже обыграть разгромно Райо Вальекано на выезде, 4:0. В прошлом туре с Сельтой в Виго тоже забили два безответных гола - а ведь соперник претендует на возвращение в еврокубки!

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Хетафе

Клуб проводит вторую каденцию Пепе Бордаласа как наставника. Очевидно, что первая попытка была куда успешнее: тогда в кратчайшие сроки получилось слепить из середняка Сегунды участника плей-офф Лиги Европы.

После возвращения этого специалиста в пригород Мадрида все, что удается, это более-менее уверенно держаться над зоной вылета, но при этом дистанция от зоны еврокубков тоже очень велика, и, по сути, можно просто доигрывать темпораду, не имея турнирной мотивации. Но при этом в 2025-м году много побед, в том числе на выезде с Атлетико, или недавний разгром 4:0 с Вальядолидом. С другой стороны, в прошлом туре уступили дома Лас-Пальмас, что борется за выживание. Впрочем, там ударом, конечно же, стало быстрое удаление, из-за которого быстро остались вдесятером.

Статистика личных встреч

У Эспаньола было три победы кряду. Но в 2024-м году оба раза он проигрывал сопернику из Мадрида.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут равной борьбы при скучном поединке. Но тут оба клуба в неплохой форме, и уж отметку в виде тотал больше 1,5 забитых гола на пару они должны пробить в пятницу (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
18 апреля 2025 -
22:00
Хетафе
Тотал больше 1.5 1.63 Сделать ставку

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Эспаньол Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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