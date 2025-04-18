Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Следующей соперницей Элины во Франции будет Елена-Габриэла Русе
18 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане были определены полуфинальные пары.
Первая сеяная Элина Свитолина разобралась с Джессикой Бузас Манейро.
Далее украинка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе, которая в своем четвертьфинальном поединке одолела Джессику Понше.
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В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Ольга Данилович и Сюзан Ламенс. Данилович выбила Моюку Утидзиму, а Ламенс оказалась сильнее Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.
Полуфиналы в Руане состоятся 19 апреля. Ориентировочно в 15:30 на корте сойдутся Ольга и Сюзан, а после завершения их матча начнут Элина и Елена-Габриэла (приблизительно в 17:00).
WTA 250 Руан. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Элина Свитолина [1] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2
Джессика Понше [LL] – Елена-Габриэла Русе – 2:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Моюка Утидзима [5] – Ольга Данилович [3] – 6:7 (9:11), 6:4, 1:6
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана [Q] – Сюзан Ламенс – 3:6, 3:6
WTA 250 Руан. Пары 1/2 финала
Элина Свитолина [1] – Елена-Габриэла Русе
Ольга Данилович [3] – Сюзан Ламенс
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