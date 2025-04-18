WTA18 апреля 2025, 22:27 |
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Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Победа на классе. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
18 апреля 2025, 22:27 |
258
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18 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Джессику Бузас Манейро в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане.
Украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 20 минут. Элина выиграла оба очных противостояния против Джессики.
Свитолина пробилась в первый полуфинал в 2025 году.
Следующей соперницей украинской теннисистки будет Елена-Габриэла Русе.
🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/4 финала
Элина Свитолина [1] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2
Видеообзор матча
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