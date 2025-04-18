Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Победа на классе. Видеообзор

18 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Джессику Бузас Манейро в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане.

Украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 20 минут. Элина выиграла оба очных противостояния против Джессики.

Свитолина пробилась в первый полуфинал в 2025 году.

Следующей соперницей украинской теннисистки будет Елена-Габриэла Русе.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/4 финала

Элина Свитолина [1] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2

Видеообзор матча