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  4. Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Победа на классе. Видеообзор
WTA
18 апреля 2025, 22:27 |
258
0

Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Победа на классе. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане

18 апреля 2025, 22:27 |
258
0
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Победа на классе. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина переиграла Джессику Бузас Манейро в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане.

Украинка одержала победу со счетом 6:3, 6:2 за 1 час и 20 минут. Элина выиграла оба очных противостояния против Джессики.

Свитолина пробилась в первый полуфинал в 2025 году.

Следующей соперницей украинской теннисистки будет Елена-Габриэла Русе.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт. 1/4 финала

Элина Свитолина [1] – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2

Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро теннисные видеообзоры видео WTA Руан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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