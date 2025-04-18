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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 21:27 |
6150
11

Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти

Матвей Пономаренко и Федор Задорожный претендовали на удар с 11-ти метров

18 апреля 2025, 21:27 |
6150
11
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

17 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Украины U-19, в котором встретились киевские клубы «Динамо» и «Оболонь».

«Бело-синие» победили соперника с разгромным счетом 7:0. Во время этого поединка между нападающими «Динамо» случился конфликт.

На 77-й минуте Федор Задорожный заработал пенальти, однако к 11-метровой отметке подошел другой игрок – Матвей Пономаренко. Задорожнему этот поступок одноклубника не понравился и он выбил мяч из рук Матвея.

Пока Федор готовился пробить пенальти, Пономаренко стоял рядом и что-то говорил в сторону партнера. Задорожный, который вышел на замену на 76-й минуте, уверенно реализовал пенальти.

«Динамо» U-19 занимает первое место в турнирной таблице, в активе клуба – 68 баллов. Ближайший преследователь – донецкий «Шахтер» – отстает на одно очко.

В марте этого года Пономаренко стал участником конфликта с Владиславом Ванатом в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

ВИДЕО. Конфликт Пономаренко и Задорожного за право бить пенальти

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чемпионат Украины по футболу U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Оболонь Киев Оболонь Киев U-19 Динамо - Оболонь Матвей Пономаренко Федор Задорожный
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 11
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avk2307
Я б ще додав що у Бєліка був компромат на динамівця який бив когось, тільки він забув де його дів.
Корочше ситуація така: навіть якщо Динамо Ю19 і в цьому році буде чемпіоном, то автори спорт.юа не побачать нічого крамольного в численних вилученнях гравців та тренерів Шахтаря Ю19 а будуть підмічати тільки "огріхи" динамівців.
Ну що поробиш...
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Pavel_i_C0
Автор статті, а які конфлікти буди до цього?)
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Gargantua81
Пономаренко парень нагловатый. чувствуется, что как человек неприятный.
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MaximusOne
Підростають нові Довбики, які будуть статистику пенальками набивати.
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-5
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