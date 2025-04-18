Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти

17 апреля состоялся матч 25-го тура чемпионата Украины U-19, в котором встретились киевские клубы «Динамо» и «Оболонь».

«Бело-синие» победили соперника с разгромным счетом 7:0. Во время этого поединка между нападающими «Динамо» случился конфликт.

На 77-й минуте Федор Задорожный заработал пенальти, однако к 11-метровой отметке подошел другой игрок – Матвей Пономаренко. Задорожнему этот поступок одноклубника не понравился и он выбил мяч из рук Матвея.

Пока Федор готовился пробить пенальти, Пономаренко стоял рядом и что-то говорил в сторону партнера. Задорожный, который вышел на замену на 76-й минуте, уверенно реализовал пенальти.

«Динамо» U-19 занимает первое место в турнирной таблице, в активе клуба – 68 баллов. Ближайший преследователь – донецкий «Шахтер» – отстает на одно очко.

В марте этого года Пономаренко стал участником конфликта с Владиславом Ванатом в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги.

ВИДЕО. Конфликт Пономаренко и Задорожного за право бить пенальти