Динамо U-19 – Оболонь U-19 – 7:0. Повеселились. Видео голов и обзор матча

В 25-м туре юношеского чемпионата Украины U19 встречались две столичные команды - «Динамо» и «Оболонь».

В первом тайме «динамовцы» забили в ворота «пивоваров» трижды. Дублем отметился Кремчанин, а также гол на свой счет записал Люсин.

Вторая половина игры была более результативной. Редушко и Задорожный реализовали пенальти. Осипенко и Пономаренко забили с игры.

В итоге разгромная победа юниорского состава «Динамо».

Чемпионат U19. 25-й тур

Динамо – Оболонь – 7:0

«Динамо»: Суркис - Коробов, Сизонюк, Захарченко, Губенко - Ищенко (Озимай, 46), Саленко (Пономаренко, 46), Люсин (Белый, 71), Кремчанин (Осипенко, 60), Редушко (Задорожный, 75) - Герич.

«Оболонь»: Мартынов - Лящук (Хомич, 71), Фещенко, Титов, Буренко - Наливайко (Давыдок, 63), Корх (Куделя, 46), Сидельников, Козлов, Юшко (Товарчи, 46) - Князев (Черный, 46).

Голы: Кремчанин (17, 28), Люсин (34), Редушко (68, с пенальти), Задорожный (77, с пенальти), Осипенко (81), Пономаренко (86)

Предупреждения: Титов (73), Сидельникова (85)

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