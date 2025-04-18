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  4. ВИДЕО. Буяльский устанавливает разгромный счет в матче с Оболонью
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 19:40 |
210
0

ВИДЕО. Буяльский устанавливает разгромный счет в матче с Оболонью

Киевляне уверенно доводят игру до победы

18 апреля 2025, 19:40 |
210
0
ВИДЕО. Буяльский устанавливает разгромный счет в матче с Оболонью
ФК Динамо. Виталий Буяльский

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Не успели «пивовары» оправиться от пропущенного пенальти, как пришлось Марченко вытаскивать «кожаного» из собственных ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Третий гол на свой счет записал Виталий Буяльский, недавно продливший с клубом контракт.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Динамо - Оболонь Виталий Буяльский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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