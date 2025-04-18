ВИДЕО. Буяльский устанавливает разгромный счет в матче с Оболонью

18 апреля в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги встретились две столичные команды «Динамо» и «Оболонь».

Не успели «пивовары» оправиться от пропущенного пенальти, как пришлось Марченко вытаскивать «кожаного» из собственных ворот.

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Третий гол на свой счет записал Виталий Буяльский, недавно продливший с клубом контракт.