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Первая лига
Эпицентр
19.04.2025 14:30 - : -
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
18 апреля 2025, 16:28 |
80
0

Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 19 апреля в 14:30 по киевском времени

18 апреля 2025, 16:28 |
80
0
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Официальный сайт «Эпицентра»

В субботу, 19 апреля состоится матч 3-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Эпицентром» и «Металлистом 1925». По Киеву матч начнется в 14:30.

Эпицентр

Участник прошлогоднего плей-офф имеет четкую цель в этом сезоне – выход в Украинскую Премьер-лигу. На данный момент клуб занимает 1-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 36 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Агробизнеса» уже достаточно существенный и составляет 6 очков. В Кубке Украины коллектив потерпел поражение в 1/64 финала от «Скалы 1911» из Второй лиги.

Второй круг чемпионата клуб начал с двух побед в матчах против «ЮКСА» и «СК Полтава».

Металлист 1925

Новичок чемпионата также проводит очень уверенный сезон, сейчас клуб находится на 4-й позиции и имеет на счету 28 очков. Со 2-го места команду отделяет всего 1 балл, так что «Металлист 1925» можно смело назвать одним из главных фаворитов на повышение. Однако клуб также потерпел неудачу в кубке и вылетел в 1/16 финала от ровенского «Вереса».

Вторую часть сезона коллектив начал с поражения в дерби «Металлистов» и победы против «Буковины».

Личные встречи

Команды встречались в очном поединке только раз – в рамках 1/16 финала Кубка Украины в сезоне 2021/22. Тогда харьковчане одержали минимальную победу благодаря голу Ременюка.

Интересные факты

  • «Эпицентр» занимает 1-е место в чемпионате по статистике в домашних матчах. За 8 игр команда получила 20 очков.
  • У «Металлиста 1925» лучшая оборона в лиге – 11 пропущенных голов за 16 поединков.
  • В последний раз «Эпицентр» потерпел поражение в лиге еще в конце сентября 2024 года в матче против «Агробизнеса». Беспроигрышная серия команды длится уже 10 матчей.

Возможные стартовые составы

Эпицентр: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Танчик – Беженар, Запорожец, Миронюк – Бендера, Кравчук, Кристин

Металлист 1925: Варакута – Кравец, Имереков, Салюк, Капинус – Чурко, Мафвента – Рашица, Юрченко, Гаджиев – Мба

Прогноз

Две команды сейчас находятся в хорошей форме, так что ожидается активный и насыщенный матч. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
19 апреля 2025 -
14:30
Металлист 1925
Тотал больше 2 1.65 Сделать ставку

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Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины чемпионат Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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