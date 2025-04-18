Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Матч начнется 19 апреля в 14:30 по киевском времени
В субботу, 19 апреля состоится матч 3-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Эпицентром» и «Металлистом 1925». По Киеву матч начнется в 14:30.
Эпицентр
Участник прошлогоднего плей-офф имеет четкую цель в этом сезоне – выход в Украинскую Премьер-лигу. На данный момент клуб занимает 1-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 36 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Агробизнеса» уже достаточно существенный и составляет 6 очков. В Кубке Украины коллектив потерпел поражение в 1/64 финала от «Скалы 1911» из Второй лиги.
Второй круг чемпионата клуб начал с двух побед в матчах против «ЮКСА» и «СК Полтава».
Металлист 1925
Новичок чемпионата также проводит очень уверенный сезон, сейчас клуб находится на 4-й позиции и имеет на счету 28 очков. Со 2-го места команду отделяет всего 1 балл, так что «Металлист 1925» можно смело назвать одним из главных фаворитов на повышение. Однако клуб также потерпел неудачу в кубке и вылетел в 1/16 финала от ровенского «Вереса».
Вторую часть сезона коллектив начал с поражения в дерби «Металлистов» и победы против «Буковины».
Личные встречи
Команды встречались в очном поединке только раз – в рамках 1/16 финала Кубка Украины в сезоне 2021/22. Тогда харьковчане одержали минимальную победу благодаря голу Ременюка.
Интересные факты
- «Эпицентр» занимает 1-е место в чемпионате по статистике в домашних матчах. За 8 игр команда получила 20 очков.
- У «Металлиста 1925» лучшая оборона в лиге – 11 пропущенных голов за 16 поединков.
- В последний раз «Эпицентр» потерпел поражение в лиге еще в конце сентября 2024 года в матче против «Агробизнеса». Беспроигрышная серия команды длится уже 10 матчей.
Возможные стартовые составы
Эпицентр: Билык – Климец, Григоращук, Мороз, Танчик – Беженар, Запорожец, Миронюк – Бендера, Кравчук, Кристин
Металлист 1925: Варакута – Кравец, Имереков, Салюк, Капинус – Чурко, Мафвента – Рашица, Юрченко, Гаджиев – Мба
Прогноз
Две команды сейчас находятся в хорошей форме, так что ожидается активный и насыщенный матч. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.65.
14:30
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