18.04.2025 13:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Вторая лига18 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 18 апреля 2025, 13:31
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Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 апреля видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги
18 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 18 апреля 2025, 13:31
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18 апреля проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 14-й тур, 18 апреля 2025
- 12:15. Вильхивцы – Самбор-Нива-2
- 13:00. Реал-Фарма Одесса – Куликов-Белка
- 15:00. Пробой Городенка – Ужгород
Турнирная таблица
12:15. Вильхивцы – Самбор-Нива-2
13:00. Реал-Фарма Одесса – Куликов-Белка
15:00. Пробой Городенка – Ужгород
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