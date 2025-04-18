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Вторая лига
Реал Фарма
18.04.2025 13:00 – перерыв 0 : 0
Куликов-Белка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 18 апреля 2025, 13:31
98
0

Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля видеотрансляции матчей 13-го тура Второй лиги

18 апреля 2025, 13:23 | Обновлено 18 апреля 2025, 13:31
98
0
Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Куликов-Белка

18 апреля проходят матчи 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 14-й тур, 18 апреля 2025

  • 12:15. Вильхивцы – Самбор-Нива-2
  • 13:00. Реал-Фарма Одесса – Куликов-Белка
  • 15:00. Пробой Городенка – Ужгород

Турнирная таблица

12:15. Вильхивцы – Самбор-Нива-2

13:00. Реал-Фарма Одесса – Куликов-Белка

15:00. Пробой Городенка – Ужгород

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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