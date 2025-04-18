Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги

В пятницу, 18 апреля, во Второй лиге прошли три матча. Все поединки состоялись в группе А.

В матче «Вильховцы» – «Нива-2» (Тернополь) хозяева открыли счет на 19-й минуте. На 57-й минуте Михаил Шестаков увеличил преимущество ФК «Вильховцы». Гости сократили отставание благодаря голу Дмитрия Скочеляса, но от поражения спастись не смогли.

Поединок «Реал Фарма» – «Куликов» не порадовал забитыми мячами. Команды разделили очки, сыграв вничью 0:0

«Пробий» после прошлого тура захватил лидерство в Группе А. Команда подтвердила свой статус, разгромив «Ужгород» со счетом 5:1.

Вторая лига. Группа А. 18 апреля

«Вильховцы» – «Нива-2» Тернополь – 2:1

Голы: Грачев, 19, Шестаков, 57 – Скочеляс, 77

«Реал Фарма» – «Куликов» – 0:0

«Пробий» – «Ужгород» – 5:1

Голи: Палагнюк (2, 69), Оринчак (26, 62), Семотюк (53) - Ильчук, 44.

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б