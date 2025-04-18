Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги
«Пробий» одержал победу над «Ужгородом» и закрепился на первом месте Группы А
В пятницу, 18 апреля, во Второй лиге прошли три матча. Все поединки состоялись в группе А.
В матче «Вильховцы» – «Нива-2» (Тернополь) хозяева открыли счет на 19-й минуте. На 57-й минуте Михаил Шестаков увеличил преимущество ФК «Вильховцы». Гости сократили отставание благодаря голу Дмитрия Скочеляса, но от поражения спастись не смогли.
Поединок «Реал Фарма» – «Куликов» не порадовал забитыми мячами. Команды разделили очки, сыграв вничью 0:0
«Пробий» после прошлого тура захватил лидерство в Группе А. Команда подтвердила свой статус, разгромив «Ужгород» со счетом 5:1.
Вторая лига. Группа А. 18 апреля
«Вильховцы» – «Нива-2» Тернополь – 2:1
Голы: Грачев, 19, Шестаков, 57 – Скочеляс, 77
«Реал Фарма» – «Куликов» – 0:0
«Пробий» – «Ужгород» – 5:1
Голи: Палагнюк (2, 69), Оринчак (26, 62), Семотюк (53) - Ильчук, 44.
Турнирная таблица. Группа А
Турнирная таблица. Группа Б
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