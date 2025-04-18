Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги
Вторая лига
Реал Фарма
18.04.2025 13:00 – FT 0 : 0
Куликов-Белка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
18 апреля 2025, 18:19 |
186
0

Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги

«Пробий» одержал победу над «Ужгородом» и закрепился на первом месте Группы А

18 апреля 2025, 18:19 |
186
0
Пробий продолжил победную серию. Результаты матчей Второй лиги
ФК Пробий

В пятницу, 18 апреля, во Второй лиге прошли три матча. Все поединки состоялись в группе А.

В матче «Вильховцы» – «Нива-2» (Тернополь) хозяева открыли счет на 19-й минуте. На 57-й минуте Михаил Шестаков увеличил преимущество ФК «Вильховцы». Гости сократили отставание благодаря голу Дмитрия Скочеляса, но от поражения спастись не смогли.

Поединок «Реал Фарма» – «Куликов» не порадовал забитыми мячами. Команды разделили очки, сыграв вничью 0:0

«Пробий» после прошлого тура захватил лидерство в Группе А. Команда подтвердила свой статус, разгромив «Ужгород» со счетом 5:1.

Вторая лига. Группа А. 18 апреля

«Вильховцы» – «Нива-2» Тернополь – 2:1

Голы: Грачев, 19, Шестаков, 57 – Скочеляс, 77

«Реал Фарма» – «Куликов» – 0:0

«Пробий» – «Ужгород» – 5:1

Голи: Палагнюк (2, 69), Оринчак (26, 62), Семотюк (53) - Ильчук, 44.

Турнирная таблица. Группа А

Турнирная таблица. Группа Б

По теме:
Киев – бело-синий. Динамо в дерби обыграло Оболонь
ВИДЕО. Судаков вновь станет отцом. Жена лидера Шахтера беременна
ВИДЕО. Буяльский устанавливает разгромный счет в матче с Оболонью
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Пробой Городенка Ужгород Вильхивцы Самбор-Нива-2 Тернополь Реал Фарма Одесса Куликов-Белка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2025, 22:44 4
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане

Элина сыграет против Джессики Бузас Манейро, которая во 2-м раунде одолела Варвару Грачеву

«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
Бокс | 18 апреля 2025, 07:48 7
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру

Кабайел хочет боя с украинским боксером

Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Футбол | 18.04.2025, 12:33
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Футбол | 18.04.2025, 06:23
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити
Футбол | 18.04.2025, 18:46
Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити
Потенциальный тренер Реала хочет подписать неожиданного игрока из Ман Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 11
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
Новые правила в волейболе. Международная федерация внесла нововведения
17.04.2025, 08:25
Волейбол
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем