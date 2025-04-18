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  4. Тренер Целе – о Палладино: «Хотел пожать руку, а он меня унизил»
Лига конференций
18 апреля 2025, 05:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:28
222
0

Тренер Целе – о Палладино: «Хотел пожать руку, а он меня унизил»

Итальянскому специалисту не понравилась ничья со скромным соперником

18 апреля 2025, 05:10 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:28
222
0
Тренер Целе – о Палладино: «Хотел пожать руку, а он меня унизил»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер словенского клуба «Целе» Альберт Риера прокомментировал инцидент с главным тренером «Фиорентины» Рафаэле Палладино в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Для меня непонятны такие ситуации. После матча я подошел, чтобы пожать Палладино руку, а он начал выставлять какие-то претензии, мол, я много говорю. Также Палладино сказал, что был вынужден спросить у него: «Насколько он хорош?».

Не знаю, что это означало, но я просто подошел, чтобы пожать человеку руку.

Мы очень скромный клуб. Наша стоимость – 13 миллионов евро, а «Фиорентина» стоит около 300. Тем более, Палладино моложе меня, и он мог бы поучиться хотя бы правилам этикета. Для меня это было неприятное поведение с его стороны. Возможно, когда-то я буду работать в команде, которая будет стоить 300 миллионов, а он будет тренировать скромную команду. Будет ли у него такая же манера общения?», – прокомментировал Риера.

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Фиорентина Целе Лига конференций Раффаэле Палладино Альберт Риера
Александр Сильченко Источник: Tuttomercatoweb
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