Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рапид – Юргорден – 1:4 ОТ. Два удаления помогли шведам. Видео голов
Лига конференций
Рапид Вена
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 4
Юргорден Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
18 апреля 2025, 02:37 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:45
33
0

Рапид – Юргорден – 1:4 ОТ. Два удаления помогли шведам. Видео голов

В Вене случилось чудо от скандинавской команды

18 апреля 2025, 02:37 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:45
33
0
Рапид – Юргорден – 1:4 ОТ. Два удаления помогли шведам. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в Вене встретились местный «Рапид» и шведский «Юргорден».

В этом матче для игроков «Рапида» все пошло не так, как планировалось. Уже на седьмой минуте - удаление.

Минимальное поражение в основное время и развязка от «Юргордена» в дополнительное время.

Во втором овертайме игроки «Рапида» получили еще одно удаление.

Лига конференций. 1/4 финала. 18 апреля

Рапид (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 (Первый матч - 1:0)

Голы: Ларссон, 45 (автогол), – Даниэльсон, 42 (пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

Удаления: Сангаре, 7, Ро-Яо, 110'

Видео голов и обзор матча

События матча

110’
Serge Raux Yao (Рапид Вена) получает красную карточку.
105’
ГОЛ ! Мяч забил Тобиас Гулликсен (Юргорден).
93’
ГОЛ ! Мяч забил Тобиас Гулликсен (Юргорден).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Кэйта Косуги (Юргорден).
45’ +1
ГОЛ ! Автогол забил Якоб Уне Ларссон (Юргорден).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркус Даниэльссон (Юргорден).
7’
Mamadou Sangare (Рапид Вена) получает красную карточку.
По теме:
Атлетик – Рейнджерс – 2:0. Шаги в домашний финал. Видео голов и обзор
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Лацио по пенальти уступил команде Буде-Глимт и выбыл из Лиги Европы
Юргорден Рапид Бухарест удаление (красная карточка) Лига конференций видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Футбол | 17 апреля 2025, 19:24 10
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»

Вацко удивляется ситуацией с инфраструктурой

Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18 апреля 2025, 02:10 0
Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Челси – Легия – 1:2. Сенсация в Лондоне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 08:07
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17.04.2025, 06:23
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 8
Футбол
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
Решение принято. Эти 5 игроков покинут Реал после позора в Лиге чемпионов
17.04.2025, 10:19 3
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 7
Футбол
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
Реал – Арсенал – 1:2. Короли вылетели из Лиги чемпионов. Видео голов, обзор
17.04.2025, 00:43
Футбол
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем