Рапид – Юргорден – 1:4 ОТ. Два удаления помогли шведам. Видео голов

17 апреля в Вене встретились местный «Рапид» и шведский «Юргорден».

В этом матче для игроков «Рапида» все пошло не так, как планировалось. Уже на седьмой минуте - удаление.

Минимальное поражение в основное время и развязка от «Юргордена» в дополнительное время.

Во втором овертайме игроки «Рапида» получили еще одно удаление.

Лига конференций. 1/4 финала. 18 апреля

Рапид (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 (Первый матч - 1:0)

Голы: Ларссон, 45 (автогол), – Даниэльсон, 42 (пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

Удаления: Сангаре, 7, Ро-Яо, 110'

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