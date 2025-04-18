Рапид – Юргорден – 1:4 ОТ. Два удаления помогли шведам. Видео голов
В Вене случилось чудо от скандинавской команды
17 апреля в Вене встретились местный «Рапид» и шведский «Юргорден».
В этом матче для игроков «Рапида» все пошло не так, как планировалось. Уже на седьмой минуте - удаление.
Минимальное поражение в основное время и развязка от «Юргордена» в дополнительное время.
Во втором овертайме игроки «Рапида» получили еще одно удаление.
Лига конференций. 1/4 финала. 18 апреля
Рапид (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 (Первый матч - 1:0)
Голы: Ларссон, 45 (автогол), – Даниэльсон, 42 (пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105
Удаления: Сангаре, 7, Ро-Яо, 110'
Видео голов и обзор матча
События матча
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