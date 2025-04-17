17 апреля на Альянц пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Рапид Вена встретится с Юргорденом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рапид Вена

Команда вот уже полтора десятилетия не поднималась на первое место в родной Австрии. Сначала доминировал безоговорочно Ред Бул Зальцбург. И даже его падением, в прошлом сезоне, воспользовался Штурм. А столичный проект снова был на вторых ролях - стал четвертым. И сейчас, к слову, максимум повторит тот результат, хотя может закончить и последним в топ-6.

Австрийцы начинали евросезон с более статусного турнира. Но, пройдя в Лиге Европы Вислу из Кракова и даже Трабзонспор, вылетели от Браги. В более простом турнире клуб выступает лучше: взял 4 победы и 13 очков в основном раунде, обеспечив себе право стартова в плей-офф с 1/8 финала. А уже там прошел в экстра-тайме домашнего поединка после обмена ничьими 1:1 Борац Баня-Лука. В Швеции получилось выиграть, но только за счет автогола.

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Юргорден

Клуб похож во многом на своего нынешнего противника. Это тоже один из исторических грандов национального футбола с обилием различных титулов, но которого в последнее время оттеснили в тень немного. В 2024-м году он снова, как и в предыдущем розыгрыше, стал четвертым в Аллсвенскан. Да и сейчас был посредственный старт.

Зато скандинавы показали неплохой для себя ход в Лиге конференций. Там в квалификации летом выбили не только Прогресс из Люксембурга и Ильвес из соседней Финляндии, но и опытный Марибор. Потом удалось набрать 13 очков на основном этапе, что обеспечило выход сразу в 1/8 финала. А уже там после 0:1 на Кипре разгромили Пафос дома. С гостями из Вены не повезло, уступили 0:1.

Статистика личных встреч

Сейчас клубы впервые противостоят друг другу.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех австрийцев и в ответном, домашнем поединке. Но тут ждем прагматичные меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua Рапид Вена Юргорден Тотал меньше 2.5 1.85 Сделать ставку

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