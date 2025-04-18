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Рапид Вена
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 1 : 4
Юргорден Проходит дальше
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Лига конференций
18 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 18 апреля 2025, 01:14
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1

Юргорден разгромил на выезде Рапид, который играл в меньшинстве

Шведский клуб вышел в исторический для себя полуфинал

18 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 18 апреля 2025, 01:14
70
1
Юргорден разгромил на выезде Рапид, который играл в меньшинстве
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в Вене встретились местный «Рапид» и шведский «Юргорден».

Австрийская команда в первом матче одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Вроде бы ничего не могло помешать «Рапиду» пройти своего соперника, но Мамаду Сангаре уже на 7-й минуте получил красную карточку.

Играя в меньшинстве, игроки «Рапида» на 42-й минуте привезли еще и пенальти, который реализовал Маркус Даниэльсон.

«Юргорден» должен был идти на перерыв с минимальным преимуществом, но Якоб Уне Ларссон забил в собственные ворота.

Однако во втором тайме благодаря численному преимуществу «Юргорден» сумел забить второй раз и перевести игру в овертайм.

В первом овертайме футболисты шведского клуба забили еще дважды. Дублем отметился Тобиас Гулликсен.

Лига конференций. 1/4 финала. 18 апреля

Рапид (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 (Первый матч -- 1:0)

Голы: Ларссон, 45 (автогол), – Даниэльсон, 42 (пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

Удаления: Сангаре, 7, Ро-Яо, 110

Фотоотчет

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Der Gartenzwerg
Давно шведські клуби так високо не підіймалися в єврокубках
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