Юргорден разгромил на выезде Рапид, который играл в меньшинстве
Шведский клуб вышел в исторический для себя полуфинал
17 апреля в Вене встретились местный «Рапид» и шведский «Юргорден».
Австрийская команда в первом матче одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Вроде бы ничего не могло помешать «Рапиду» пройти своего соперника, но Мамаду Сангаре уже на 7-й минуте получил красную карточку.
Играя в меньшинстве, игроки «Рапида» на 42-й минуте привезли еще и пенальти, который реализовал Маркус Даниэльсон.
«Юргорден» должен был идти на перерыв с минимальным преимуществом, но Якоб Уне Ларссон забил в собственные ворота.
Однако во втором тайме благодаря численному преимуществу «Юргорден» сумел забить второй раз и перевести игру в овертайм.
В первом овертайме футболисты шведского клуба забили еще дважды. Дублем отметился Тобиас Гулликсен.
Лига конференций. 1/4 финала. 18 апреля
Рапид (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 (Первый матч -- 1:0)
Голы: Ларссон, 45 (автогол), – Даниэльсон, 42 (пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105
Удаления: Сангаре, 7, Ро-Яо, 110
Фотоотчет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Действующие соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса истекают в конце сезона
Элина в двух сетах переиграла Ангелину во 2-м раунде турнира WTA 250 во Франции