Юргорден разгромил на выезде Рапид, который играл в меньшинстве

17 апреля в Вене встретились местный «Рапид» и шведский «Юргорден».

Австрийская команда в первом матче одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Вроде бы ничего не могло помешать «Рапиду» пройти своего соперника, но Мамаду Сангаре уже на 7-й минуте получил красную карточку.

Играя в меньшинстве, игроки «Рапида» на 42-й минуте привезли еще и пенальти, который реализовал Маркус Даниэльсон.

«Юргорден» должен был идти на перерыв с минимальным преимуществом, но Якоб Уне Ларссон забил в собственные ворота.

Однако во втором тайме благодаря численному преимуществу «Юргорден» сумел забить второй раз и перевести игру в овертайм.

В первом овертайме футболисты шведского клуба забили еще дважды. Дублем отметился Тобиас Гулликсен.

Лига конференций. 1/4 финала. 18 апреля

Рапид (Австрия) – Юргорден (Швеция) – 1:4 (Первый матч -- 1:0)

Голы: Ларссон, 45 (автогол), – Даниэльсон, 42 (пенальти), Косуги, 77, Гулликсен, 93, 105

Удаления: Сангаре, 7, Ро-Яо, 110

Фотоотчет

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine